Суд арештував майно виключеного зі "Слуги народу" нардепа-зрадника Ковальова

Суд обрав народному депутату Олексію Ковальову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, а також наклав арешт на його майно.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), наразі депутата оголошено в розшук.

В Офісу генпрокурора додали, що з метою забезпечення конфіскації майна слідчим суддею накладено арешт на корпоративні права належних народному депутату України підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках.

Ковальова підозрюють у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, в ході досудового розслідування встановлено, що з 12 березня нардеп Ковальов постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області, публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ.

Крім того, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови "уряду Херсонської області".

Як повідомлялося, у травні фракція "Слуга народу" виключила Ковальова зі свого складу, проте він залишається народним депутатом.

Наприкінці минулого року стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у колишнього нардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Суму угоди Ковальов не називав, водночас його декларація за 2020 рік свідчить, що він не має власного житла, а його грошових коштів навряд чи вистачило б для того, щоб утримувати власний телеканал.