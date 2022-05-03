Ковальова виключено із фракції "Слуга народу". Однопартійці підозрюють нардепа у держзраді
Народного депутата Олексія Ковальова виключено зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України.
Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначалося раніше, політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції. Нардепа підозрюють у державній зраді та співпраці із окупантами на Херсонщині.
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+36 Анатолий К #427424
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+23 Олександр Карін
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+22 Микола Мазуренко
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- Петро Олексійович! Ви на час війни перемир»я між нами запропонували?
- Так! Інтереси України цього вимагають
- Ну тоді позичте мені своїх спічрайтерів, які вам з 2014 тексти патріотичних виступів пишуть - а то мені воєнні наші пригрозили яйця відрізать, якщо я не буду проводить вашу політику по захисту України Бо придурки «папи Бені» , крім брехні, нічого писать не здатні!
на кого?
Виключити з фракції депутата без його згоди, згідно закону, ніхто не має права.
Позбутися членства у фракції депутат може лише у разі власної заяви (тоді його мають право позбавити мандата), або після фізичної смерті.
А "призупинення членства у фракції", - це суто політична заява, яка не матиме жодних юридичних наслідків. Тобто, фактично депутат залишився членом фракції, але його колеги роблять вигляд, що він тимчасово перебуває поза її межами. Чисто гра на публіку.
Насправді садити в тюрму треба в першу чергу Зеленського і Коломойського, а решта Єрмаків, Татарових, нардепівських "їх слуг" як співучасників і зрадників України.