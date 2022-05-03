Ковальова виключено із фракції "Слуга народу". Однопартійці підозрюють нардепа у держзраді

Народного депутата Олексія Ковальова виключено зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначалося раніше, політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції. Нардепа підозрюють у державній зраді та співпраці із окупантами на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції