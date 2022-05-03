УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6314 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 273 36

Ковальова виключено із фракції "Слуга народу". Однопартійці підозрюють нардепа у держзраді

дтп,ковальов,слуга,народу

Народного депутата Олексія Ковальова виключено зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначалося раніше, політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції. Нардепа підозрюють у державній зраді та співпраці із окупантами на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції

Автор: 

колабораціонізм (1168) Слуга народу (2816) Ковальов Олексій (40) Херсонська область (5841)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
А як так вийшло, що доблєсна ДБР, генпрокурорка, СБУ ганялися всіма своїми службами за Порошенко і однопартійцями з "ЄС", фальшували справи на генералів, які приложили максимум зусиль щоб спасти Україну, наприклад Марченко, Павловського, Муженко, тькували їх бігусами, ************, івановими, а спецпідрозділ "малоросія" - "95 квартал" навіть залучав хор "Вірьовкіна" і знущалися над народними піснями, вставляючи туди "палала хата, палала", а зрадниками і гнидами виявилися в партії ОПЗЖ фактично всі і в партії "Слуг" такі як цей ковальов, трухін, дубінський, шевченко та інші, про яких ще нарід не знає, бо вони просто втекли за кордон. То на правильному шгляху був Володя і його "молода нєваравіта команда від "ригів" татаров, єлдак, демченеко, подоляк та інші пристосованці з донецька як сівохо, фокін і абхазські "герої" як арахамії?
показати весь коментар
03.05.2022 15:56
+23
Ох, і гарно ж наголосували у 2019-у... Не втомлююсь ********.
показати весь коментар
03.05.2022 15:57
+22
А решту коли?
показати весь коментар
03.05.2022 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось дуже швидко. «Скорость а*уєвающа»
показати весь коментар
03.05.2022 15:42 Відповісти
космическая скорость
показати весь коментар
03.05.2022 15:43 Відповісти
А решту коли?
показати весь коментар
03.05.2022 15:44 Відповісти
еще б киву подстрелили (я знаю что оно не из "слуг"... но от этого роднее)))) не становится))))
показати весь коментар
03.05.2022 15:44 Відповісти
Телефонує Зеленський Порошенку:
- Петро Олексійович! Ви на час війни перемир»я між нами запропонували?
- Так! Інтереси України цього вимагають
- Ну тоді позичте мені своїх спічрайтерів, які вам з 2014 тексти патріотичних виступів пишуть - а то мені воєнні наші пригрозили яйця відрізать, якщо я не буду проводить вашу політику по захисту України Бо придурки «папи Бені» , крім брехні, нічого писать не здатні!

показати весь коментар
03.05.2022 16:13 Відповісти
большая часть однопартийцев оказалась куда более осторожнее этого спринтера ))
показати весь коментар
03.05.2022 15:47 Відповісти
Сидели, ждали до последнего. А потом, когда поняли, что сейчас начнется разгон новости, что слуги сотрудничают с оккупантами, все-таки исключили.
показати весь коментар
03.05.2022 15:53 Відповісти
Кадры решают все. Вот они и решили. Впрочем, значительная часть оставшихся не лучше. Ибо - какая разница!
показати весь коментар
03.05.2022 15:55 Відповісти
А як так вийшло, що доблєсна ДБР, генпрокурорка, СБУ ганялися всіма своїми службами за Порошенко і однопартійцями з "ЄС", фальшували справи на генералів, які приложили максимум зусиль щоб спасти Україну, наприклад Марченко, Павловського, Муженко, тькували їх бігусами, ************, івановими, а спецпідрозділ "малоросія" - "95 квартал" навіть залучав хор "Вірьовкіна" і знущалися над народними піснями, вставляючи туди "палала хата, палала", а зрадниками і гнидами виявилися в партії ОПЗЖ фактично всі і в партії "Слуг" такі як цей ковальов, трухін, дубінський, шевченко та інші, про яких ще нарід не знає, бо вони просто втекли за кордон. То на правильному шгляху був Володя і його "молода нєваравіта команда від "ригів" татаров, єлдак, демченеко, подоляк та інші пристосованці з донецька як сівохо, фокін і абхазські "герої" як арахамії?
показати весь коментар
03.05.2022 15:56 Відповісти
На палю суку продажну
показати весь коментар
03.05.2022 15:57 Відповісти
А яке ж то падло тих слуг понавибирало? От його, то падло б на палю. Що там дмитрику, не знаєш хто то?
показати весь коментар
03.05.2022 16:08 Відповісти
Дімчик вже перезувся в стрибку і надів труси на виворіт. Тепер він патріот і за Zекрис не голосував - то всьо Бабайка...
показати весь коментар
03.05.2022 16:32 Відповісти
Ох, і гарно ж наголосували у 2019-у... Не втомлююсь ********.
показати весь коментар
03.05.2022 15:57 Відповісти
А зараз - коли питаю - так клянуться суки що на вибори не ходили!!!
показати весь коментар
03.05.2022 16:06 Відповісти
Я від деяких довбойобів і досі чую: "А што, твой Порошенко бил би лучше?" Невиліковні, блд.
показати весь коментар
03.05.2022 16:10 Відповісти
А хто рекомендував його в списки ,,слуг,, , хто двигав і коли відповість?.
показати весь коментар
03.05.2022 15:59 Відповісти
Там половина партії зрадники, яких треба розстріляти. Один депутат Шевченко який дупу лизав Лукашеску, чого вартий.
показати весь коментар
03.05.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 16:01 Відповісти
пане Дмитро, Ви за Володькою поставили берьозки, а мають бути "сосни", про які мріяли і набирали у свою команду герой усіх фронтів сепар із абхазії мамамія і лідер соснової партії корнієнко.
показати весь коментар
03.05.2022 16:21 Відповісти
"Сосна" теж десь за кордоном.
показати весь коментар
03.05.2022 17:31 Відповісти
Ой! Социальный лифт падает!
показати весь коментар
03.05.2022 16:03 Відповісти
Посадити Пороха по сфальсифікованій справі не вдалось. Зате тепер можуть, скрегочучи зубами, законно посадити свого. Весна ж прийшла - час саджати.
показати весь коментар
03.05.2022 16:13 Відповісти
Василевську-Смаглюк виключить теж!

показати весь коментар
03.05.2022 16:11 Відповісти
..тільки Ковальова?.. - у "слуг" та в ОПі - поле неоране для роботи СБУ, якби не зебаклановці..(
показати весь коментар
03.05.2022 16:14 Відповісти
Та що Ви пане написали, яка робота для СБУ? Там 90% такі самі в СБУ. Володька і його молода команда із молодих "ригів" зразу викинула державників з СБУ, а набрали попів із московської церкви і відвертих малоросів, які зливали і зливають державу. Приклад Херсонська область і генерал Наумов, який дрисьнув на росію зі всіма дос'є на нормальних пацанів, які там ще якось залишилися. Льойтнант квартальних військ бакланов не дасть збрехати.
показати весь коментар
03.05.2022 16:24 Відповісти
Я навіть пам'ятаю такий момент, як зачистка інформації на офіційних сайтах держструктур про усі здобутки попередньої влади. Зелені гниди одразу ж почали нищити все, що було зроблено при Пороху і намагались викорчувати те навіть інформаційно. Найперше провели зачистку на офіц. сайті президента України.
показати весь коментар
03.05.2022 17:33 Відповісти
Слуг можна третину виключати.
показати весь коментар
03.05.2022 16:22 Відповісти
"слуг" необхідно третину посадити, половину виключити, а на решту ще добре подивитися, хто "тихо пішов в ліс", а хто вийшов з мільярдного лісу, щоб нищити українську мову і державу, захищаючи московську секту -УПЦ, яка є тут великим філіалом ФСБ у серці - столиці і в кожному місті, в кожному селі.
показати весь коментар
03.05.2022 16:28 Відповісти
у фракції. Нардепа підозрюють у державній зраді та співпраці із окупантами на Херсонщині. Це що,прокуратура!?
показати весь коментар
03.05.2022 16:27 Відповісти
а ТВ канал цього покідька працює?
на кого?
показати весь коментар
03.05.2022 16:29 Відповісти
Виключення з фракції і призупинення членства у фракції, - це зовсім не одне й те саме.
Виключити з фракції депутата без його згоди, згідно закону, ніхто не має права.
Позбутися членства у фракції депутат може лише у разі власної заяви (тоді його мають право позбавити мандата), або після фізичної смерті.
А "призупинення членства у фракції", - це суто політична заява, яка не матиме жодних юридичних наслідків. Тобто, фактично депутат залишився членом фракції, але його колеги роблять вигляд, що він тимчасово перебуває поза її межами. Чисто гра на публіку.
показати весь коментар
03.05.2022 16:42 Відповісти
Єрмака коли заарештують????Коли його пика вже не буде помітна на теріторіі України ?Він зрадник та ФСБ це відомо всім ,коли його не буде вже? Т
показати весь коментар
03.05.2022 17:30 Відповісти
Ковальов для Зеленського цінний кадр, бо прикупив 4 канал, щоб президента вихваляти.
Насправді садити в тюрму треба в першу чергу Зеленського і Коломойського, а решта Єрмаків, Татарових, нардепівських "їх слуг" як співучасників і зрадників України.
показати весь коментар
03.05.2022 18:43 Відповісти
😅Не може бути! У партії zeлених слуг всі святі!!!
показати весь коментар
03.05.2022 20:29 Відповісти
 
 