Ковалев исключен из фракции "Слуга народа". Однопартийцы подозревают нардепа в госизмене

Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщила в телеграм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечалось ранее, политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции. Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.

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