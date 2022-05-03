Ковалев исключен из фракции "Слуга народа". Однопартийцы подозревают нардепа в госизмене
Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщила в телеграм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечалось ранее, политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции. Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции
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- Петро Олексійович! Ви на час війни перемир»я між нами запропонували?
- Так! Інтереси України цього вимагають
- Ну тоді позичте мені своїх спічрайтерів, які вам з 2014 тексти патріотичних виступів пишуть - а то мені воєнні наші пригрозили яйця відрізать, якщо я не буду проводить вашу політику по захисту України Бо придурки «папи Бені» , крім брехні, нічого писать не здатні!
на кого?
Виключити з фракції депутата без його згоди, згідно закону, ніхто не має права.
Позбутися членства у фракції депутат може лише у разі власної заяви (тоді його мають право позбавити мандата), або після фізичної смерті.
А "призупинення членства у фракції", - це суто політична заява, яка не матиме жодних юридичних наслідків. Тобто, фактично депутат залишився членом фракції, але його колеги роблять вигляд, що він тимчасово перебуває поза її межами. Чисто гра на публіку.
Насправді садити в тюрму треба в першу чергу Зеленського і Коломойського, а решта Єрмаків, Татарових, нардепівських "їх слуг" як співучасників і зрадників України.