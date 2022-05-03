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Ковалев исключен из фракции "Слуга народа". Однопартийцы подозревают нардепа в госизмене

дтп,ковальов,слуга,народу

Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщила в телеграм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечалось ранее, политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции. Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции

коллаборационизм (880) Слуга народа (2633) Ковалев Алексей (29) Херсонская область (4852)


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Топ комментарии
+36
А як так вийшло, що доблєсна ДБР, генпрокурорка, СБУ ганялися всіма своїми службами за Порошенко і однопартійцями з "ЄС", фальшували справи на генералів, які приложили максимум зусиль щоб спасти Україну, наприклад Марченко, Павловського, Муженко, тькували їх бігусами, ************, івановими, а спецпідрозділ "малоросія" - "95 квартал" навіть залучав хор "Вірьовкіна" і знущалися над народними піснями, вставляючи туди "палала хата, палала", а зрадниками і гнидами виявилися в партії ОПЗЖ фактично всі і в партії "Слуг" такі як цей ковальов, трухін, дубінський, шевченко та інші, про яких ще нарід не знає, бо вони просто втекли за кордон. То на правильному шгляху був Володя і його "молода нєваравіта команда від "ригів" татаров, єлдак, демченеко, подоляк та інші пристосованці з донецька як сівохо, фокін і абхазські "герої" як арахамії?
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03.05.2022 15:56
+23
Ох, і гарно ж наголосували у 2019-у... Не втомлююсь ********.
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03.05.2022 15:57
+22
А решту коли?
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03.05.2022 15:44
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Щось дуже швидко. «Скорость а*уєвающа»
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03.05.2022 15:42 Ответить
космическая скорость
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03.05.2022 15:43 Ответить
А решту коли?
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03.05.2022 15:44 Ответить
еще б киву подстрелили (я знаю что оно не из "слуг"... но от этого роднее)))) не становится))))
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03.05.2022 15:44 Ответить
Телефонує Зеленський Порошенку:
- Петро Олексійович! Ви на час війни перемир»я між нами запропонували?
- Так! Інтереси України цього вимагають
- Ну тоді позичте мені своїх спічрайтерів, які вам з 2014 тексти патріотичних виступів пишуть - а то мені воєнні наші пригрозили яйця відрізать, якщо я не буду проводить вашу політику по захисту України Бо придурки «папи Бені» , крім брехні, нічого писать не здатні!

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03.05.2022 16:13 Ответить
большая часть однопартийцев оказалась куда более осторожнее этого спринтера ))
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03.05.2022 15:47 Ответить
Сидели, ждали до последнего. А потом, когда поняли, что сейчас начнется разгон новости, что слуги сотрудничают с оккупантами, все-таки исключили.
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03.05.2022 15:53 Ответить
Кадры решают все. Вот они и решили. Впрочем, значительная часть оставшихся не лучше. Ибо - какая разница!
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03.05.2022 15:55 Ответить
А як так вийшло, що доблєсна ДБР, генпрокурорка, СБУ ганялися всіма своїми службами за Порошенко і однопартійцями з "ЄС", фальшували справи на генералів, які приложили максимум зусиль щоб спасти Україну, наприклад Марченко, Павловського, Муженко, тькували їх бігусами, ************, івановими, а спецпідрозділ "малоросія" - "95 квартал" навіть залучав хор "Вірьовкіна" і знущалися над народними піснями, вставляючи туди "палала хата, палала", а зрадниками і гнидами виявилися в партії ОПЗЖ фактично всі і в партії "Слуг" такі як цей ковальов, трухін, дубінський, шевченко та інші, про яких ще нарід не знає, бо вони просто втекли за кордон. То на правильному шгляху був Володя і його "молода нєваравіта команда від "ригів" татаров, єлдак, демченеко, подоляк та інші пристосованці з донецька як сівохо, фокін і абхазські "герої" як арахамії?
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03.05.2022 15:56 Ответить
На палю суку продажну
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03.05.2022 15:57 Ответить
А яке ж то падло тих слуг понавибирало? От його, то падло б на палю. Що там дмитрику, не знаєш хто то?
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03.05.2022 16:08 Ответить
Дімчик вже перезувся в стрибку і надів труси на виворіт. Тепер він патріот і за Zекрис не голосував - то всьо Бабайка...
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03.05.2022 16:32 Ответить
Ох, і гарно ж наголосували у 2019-у... Не втомлююсь ********.
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03.05.2022 15:57 Ответить
А зараз - коли питаю - так клянуться суки що на вибори не ходили!!!
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03.05.2022 16:06 Ответить
Я від деяких довбойобів і досі чую: "А што, твой Порошенко бил би лучше?" Невиліковні, блд.
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03.05.2022 16:10 Ответить
А хто рекомендував його в списки ,,слуг,, , хто двигав і коли відповість?.
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03.05.2022 15:59 Ответить
Там половина партії зрадники, яких треба розстріляти. Один депутат Шевченко який дупу лизав Лукашеску, чого вартий.
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03.05.2022 15:59 Ответить
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03.05.2022 16:01 Ответить
пане Дмитро, Ви за Володькою поставили берьозки, а мають бути "сосни", про які мріяли і набирали у свою команду герой усіх фронтів сепар із абхазії мамамія і лідер соснової партії корнієнко.
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03.05.2022 16:21 Ответить
"Сосна" теж десь за кордоном.
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03.05.2022 17:31 Ответить
Ой! Социальный лифт падает!
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03.05.2022 16:03 Ответить
Посадити Пороха по сфальсифікованій справі не вдалось. Зате тепер можуть, скрегочучи зубами, законно посадити свого. Весна ж прийшла - час саджати.
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03.05.2022 16:13 Ответить
Василевську-Смаглюк виключить теж!

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03.05.2022 16:11 Ответить
..тільки Ковальова?.. - у "слуг" та в ОПі - поле неоране для роботи СБУ, якби не зебаклановці..(
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03.05.2022 16:14 Ответить
Та що Ви пане написали, яка робота для СБУ? Там 90% такі самі в СБУ. Володька і його молода команда із молодих "ригів" зразу викинула державників з СБУ, а набрали попів із московської церкви і відвертих малоросів, які зливали і зливають державу. Приклад Херсонська область і генерал Наумов, який дрисьнув на росію зі всіма дос'є на нормальних пацанів, які там ще якось залишилися. Льойтнант квартальних військ бакланов не дасть збрехати.
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03.05.2022 16:24 Ответить
Я навіть пам'ятаю такий момент, як зачистка інформації на офіційних сайтах держструктур про усі здобутки попередньої влади. Зелені гниди одразу ж почали нищити все, що було зроблено при Пороху і намагались викорчувати те навіть інформаційно. Найперше провели зачистку на офіц. сайті президента України.
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03.05.2022 17:33 Ответить
Слуг можна третину виключати.
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03.05.2022 16:22 Ответить
"слуг" необхідно третину посадити, половину виключити, а на решту ще добре подивитися, хто "тихо пішов в ліс", а хто вийшов з мільярдного лісу, щоб нищити українську мову і державу, захищаючи московську секту -УПЦ, яка є тут великим філіалом ФСБ у серці - столиці і в кожному місті, в кожному селі.
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03.05.2022 16:28 Ответить
у фракції. Нардепа підозрюють у державній зраді та співпраці із окупантами на Херсонщині. Це що,прокуратура!?
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03.05.2022 16:27 Ответить
а ТВ канал цього покідька працює?
на кого?
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03.05.2022 16:29 Ответить
Виключення з фракції і призупинення членства у фракції, - це зовсім не одне й те саме.
Виключити з фракції депутата без його згоди, згідно закону, ніхто не має права.
Позбутися членства у фракції депутат може лише у разі власної заяви (тоді його мають право позбавити мандата), або після фізичної смерті.
А "призупинення членства у фракції", - це суто політична заява, яка не матиме жодних юридичних наслідків. Тобто, фактично депутат залишився членом фракції, але його колеги роблять вигляд, що він тимчасово перебуває поза її межами. Чисто гра на публіку.
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03.05.2022 16:42 Ответить
Єрмака коли заарештують????Коли його пика вже не буде помітна на теріторіі України ?Він зрадник та ФСБ це відомо всім ,коли його не буде вже? Т
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03.05.2022 17:30 Ответить
Ковальов для Зеленського цінний кадр, бо прикупив 4 канал, щоб президента вихваляти.
Насправді садити в тюрму треба в першу чергу Зеленського і Коломойського, а решта Єрмаків, Татарових, нардепівських "їх слуг" як співучасників і зрадників України.
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03.05.2022 18:43 Ответить
😅Не може бути! У партії zeлених слуг всі святі!!!
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03.05.2022 20:29 Ответить
 
 