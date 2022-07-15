Столичний забудовник із фракції Медведчука припинив роботу свого телеканалу

Телеканал Live Вадима Столара – столичного забудовника, обраного народним депутатом від фракції ОПЗЖ, – з п'ятниці, 15 липня, призупиняє своє мовлення до завершення військових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану.

Про це повідомив дистрибутор супутникового телебачення Viasat, пише галузеве видання "Детектор медіа".

Канал розпочав мовлення в серпні 2020 року під назвою Kyiv.Live. Він мовив в аналоговому та цифровому ефірі Т2 в Києві та області на частотах каналу "Перший київський" (ТРК "Купол"), а на супутнику – на частоті каналу Rabinovich TV (ТОВ "Ньюс нетворк").

Інвестором телеканалу став столичний забудовник та народний депутат від парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Столар, що він сам публічно підтверджував.

Запуском телеканалу займалися медіаменеджер Олексій Семенов та його команда, які зараз займаються перезапуском державного телеканалу "Рада".

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В листопаді 2020 року управління Kyiv.Live та Odesa.Live замість них взяв на себе Інститут когнітивного моделювання: Світлана Павелецька, Дмитро Царенко та Віктор Березенко. Ця команда пропрацювала з власником каналу Вадимом Столаром упродовж року.

За цей час концепція регіональних каналів (Kyiv.Live та Odesa.Live) доповнилась і загальнонаціональними амбіціями. Влітку 2021 року Live Network розділив супутникову та ефірну версію каналу Kyiv Live та змінив назви телеканалів та ефірну версію на "Типовий Київ", а супутникову – на Live.

Тоді загальнонаціональний канал мав концепцію інформаційно-розважального, працював над розширенням покриття і хотів взяти участь у конкурсі на місця в мультиплексі Концерну РРТ.

Наприкінці листопада 2021 року Інститут когнітивного моделювання припинив співпрацю з Live Network, а медіахолдинг Столара очолив Юрій Будяк. Раніше він керував каналом NewsOne, також входив до дирекції телеканалу "112 Україна", а свою кар’єру розпочинав на "Інтері".

У березні цього року нардеп "ОПЗЖ" та власник Live Вадим Столар перебував за кордоном. Як він повідомляв щодо роботи медіа-холдингу Live Network, канали допомагали працювати єдиному національному мовнику.

У травні після призупинення діяльності фракції ОПЗЖ Вадим Столар увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України".