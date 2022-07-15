В російському уряді заявили про відмову від ринкової політики

Російський уряд планує звершити поворот від ринкової промислової політики до політики забезпечення технологічного суверенітету.

Про це міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров заявив на позачерговому засіданні Держдуми, на якому його призначили віце-прем’єром, повідомляє РБК.

"Сьогодні потрібно здійснити поворот від абсолютно ринкової промислової політики до політики забезпечення технологічного суверенітету", – сказав Мантуров.

Водночас він додав, що наразі Росія не може обійтися без критичних імпортних комплектуючих, тому для їх постачання необхідно завершити створення нових коопераційних зв’язків.

"Зараз інтенсивно займаємося цим в ручному режимі разом з компаніями і торговими представництвами. При цьому прискореними темпами будемо освоювати виробництво власних аналогів для заміни імпортних компонентів", – сказав російський міністр.

За його словами, уряд РФ підтримує виділення додаткових коштів для виконання цих завдань. Серед напрямків, які зможуть отримати підтримку, він назвав електроніку, станкобудування, мало- і середньотоннажну хімію.

"Крім того, на користь наших виробників потрібно консолідувати попит, поступово витісняючи імпортну техніку та обладнання, що використовуються у різних сферах економіки", – додав Мантуров.

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Ще наприкінці травня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пропонував використовувати термін "технологічний суверенітет" замість "імпортозаміщення".

Спецпредставник президента із цифровізації Дмитро Пєсков припускав, що Росія зможе досягти технологічного суверенітету за 10-20 років. Для цього необхідно буде створити від 30 до 50 власних ліній передових розробок, які зможуть "забезпечити продовольство, безпеку, медицину та зв'язок у країні у разі будь-яких катаклізмів".

Пєсков також висловлював думку, що найімовірнішим сценарієм розвитку економіки Росії найближчими роками стане "островізація".