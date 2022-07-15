Санкції вплинули на половину російського експорту до Євросоюзу, – ЄК

Обмеження, запроваджені Європейським Союзом у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зачепили російський експорт до ЄС на суму понад 73 млрд євро – це близько 48%.

Про це Європейська Комісія повідомила на запит німецького інформагентства DPA, передає Європейська правда.

У Єврокомісії нагадали, що ЄС заморозив на своїй території активів російських підсанкційних осіб на суму близько 13,8 млрд євро, крім того, сотні мільярдів доларів резервів Центробанку РФ також недоступні.

"Наявні дані дуже чітко показують, що санкції працюють", – заявив високопоставлений чиновник Єврокомісії, додавши, що певний вплив обмежень на російську економіку вже є, хоча їхній вплив буде більш відчутним у майбутньому.

Зокрема, за оцінками ЄС, у цьому році виробництво в Росії вже скоротилося на 10,4%, тоді як у ЄС очікується його зростання в середньому на 2,7%. Крім того, опитування свідчать про занепокоєння росіян зростанням цін та вимушеною економією.

Єврокомісія прогнозує, що санкції змусять Росію змінити свою економічну модель на більш автаркічну. Але Москва потерпатиме від нестачі технологій та перебоїв у ланцюгах постачання, що ускладнить внутрішнє виробництво, інвестиції та зростання продуктивності.

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У ЄС вважають, що санкції вже сковують російську оборонну промисловість: їй важко отримати машини, транспортні запчастини й інформаційні технології. Деякі оборонні підприємства були змушені закритися через нестачу імпортних компонентів.

Окремо Єврокомісія наголошує на санкціях щодо енергоносіїв, нагадуючи, що вони ще повністю не набули чинності. Приміром, заборона на імпорт російського вугілля починається з 10 серпня – на ЄС припадає чверть його глобального експорту з Росії.

Що стосується нафти, то на неї припадає 45% національного бюджету Росії, тому обмеження, які набувають чинності з кінця 2022 року й зачеплять 90% експорту російської нафти в ЄС, також обернуться "значними стратегічними проблемами" для Москви.

Єврокомісія визнає, що санкції впливають і на європейську економіку. Так, ЄС очікує зростання цін на сталь і продовольство, крім того, війна в Україні порушує ланцюги постачання і призводить до збільшення соціальних витрат.

Раніше Європейська Комісія офіційно представила новий пакет санкцій проти Росії, який має на меті підвищити ефективність попередніх шести санкційних пакетів, а також передбачає заборону на імпорт російського золота.