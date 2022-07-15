Росія заблокує вихід іноземних банків з російських активів.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв, повідомляє Інтерфакс.

За його словами, до такого рішення російський уряд вдався у відповідь на санкції, запроваджені щодо російських банків та їх дочірніх підрозділів за кордоном.

"У наших держбанків, які перебувають під санкціями, і взагалі у наших банків під санкціями виникли досить серйозні проблеми з роботою з розшивки ситуацій зі своїми банками, які перебувають за кордоном… Ми обговорили на нашій підкомісії, що ми не будемо зараз, поки ситуація не покращиться, давати дозволи на продаж активів іноземних банків у Росії. Якщо надходитимуть (звернення, – ред.), відхилятимемо", – сказав російський чиновник.

"Ми говоримо про "дочки" іноземних банків. Назви зрозумілі всім. А то виходить, що ми їм дозволяємо виходити нормально – той самий "Росбанк" і т.д. – а там наші не можуть взагалі нічого зробити", – додав Моісєєв.

Зазначимо, що декілька великих іноземних банків уже встигли продати бізнес в Росії. Першою великою угодою став продаж у травні французькою Societe Generale дочірнього "Росбанку" групі "Інтеррос" Владіміра Потаніна.

Крім того, свій російський банк встигла продати чеська PPF Group. З офіційних і неофіційних джерел відомо про плани вийти з активів до ще цілої низки іноземних банківських груп, але поки нових угод немає.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що російська урядова комісія, яка погоджує продаж активів іноземних компаній в РФ, вимагає від них зниження ціни мінімум на 50%, порівняно з ринковою вартістю.