Продаж валюти Нацбанком впав до мінімуму за останні два місяці

Обсяг продажу валюти Національним банком України (НБУ) за тиждень з 11 по 15 липня зменшився до $588,1 млн, що стало найнижчим показником за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933-1055,6 млн у попередні чотири тижні.

За даним Нацбанку, водночас за останні п'ять днів він придбав $7,4 млн, що в діапазоні показників останніх дев'яти тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, чистий продаж валюти склав $580,7 млн ​​– востаннє такими обсягами тижневих інтервенцій НБУ обмежувався у першій половині травня.

Загалом з початку року по 15 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1,87 млрд та 111 млн євро, а продав – $14,7 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни НБУ купив $1,21 млрд ​​та 111 млн євро, а продав – $11,93 млрд та 1,79 млрд євро.

Як повідомлялося, обсяг продажу валюти Національним банком України за тиждень з 4 по 8 липня склав $969,8 млн, порівняно з $985,6 млн попереднього тижня та $933 млн – двома тижнями раніше.

Водночас з 1 липня скасовано пільги при імпорті, завдяки чому Нацбанк з 9 липня скасував обмеження на продаж валюти при імпорті товарів та збільшив термін повернення валютної виручки зі 120 до 180 днів.

Водночас, НБУ з 11 липня з метою зниження тиску на валютному ринку зменшив з 10 до двох робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами.

Крім того, державні "Приватбанк", "Ощадбанк", а також "Монобанк", що входять до числа найбільших за обсягом випуску платіжних карток, 6-7 липня підвищили курс продажу валюти за картками до курсу на готівковому ринку, або приблизно на 7-8%, щоб також знизити тиск на гривню.

Курс гривні на "чорному" ринку відреагував на це зниженням минулого тижня з 35,4-35,5 грн/$ до 36,1-36,3 грн/$, яке продовжилося у першій половині цього тижня. Однак після досягнення рівня 37,45-37,7 грн/$, гривня до кінця тижня зміцнилася до 37,05-37,35 грн/$.