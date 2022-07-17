Maersk запровадить "екологічну" надбавку до тарифів на перевезення

Данський оператор контейнерних перевезень Maersk має намір запровадити з 2023 року нову надбавку до тарифів на перевезення на тлі посилення ЄС правил викидів парникових газів.

Про це йдеться в повідомленні Maersk, передають Порти України.

Вартість дотримання ЄС торгівлі квотами на викиди парникових газів Євросоюзу (EU Emissions Trading System, ETS), ймовірно, буде значною, що вплине на вартість доставки, зазначають у компанії. Очікується, що волатильність дозволів Європейського Союзу (European Union Allowance, EUA), які торгуються в ETS, може збільшитися після набуття чинності новим законодавством.

"Ми плануємо застосовувати ці витрати як окрему надбавку з першого кварталу 2023 року", – заявили в Maersk.

За попередньою оцінкою, вартість дозволу EUA складатиме близько 90 євро. При цьому надбавка до тарифів компанії на різних маршрутах становитиме 99-319 євро.

Наприкінці червня Європарламент проголосував за поширення на морський транспорт системи торгівлі квотами на викиди парникових газів Євросоюзу. Планується покрити 100% викидів із суден на внутрішньоєвропейських маршрутах до 2024 року та 50% викидів від позаєвропейських маршрутів, що прямують до ЄС та з нього, з 2024 до кінця 2026 року.

З 2027 року викиди від усіх рейсів мають бути покриті на 100% із можливими відступами для країн, які не входять до ЄС, де цей показник за певних умов може бути скорочений до 50%. Депутати Європарламенту також хочуть, щоб було включено викиди парникових газів (крім діоксиду вуглецю): метан, закис азоту.

75% доходів, отриманих від продажу морських дозволів на аукціоні, мають бути направлені до спеціального морського фонду Ocean Fund, який формується для підтримки переходу до енергоефективної та екологічно стійкої морської галузі ЄС.