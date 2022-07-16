Російські ювелірні вироби не підпадуть під санкції ЄС, – ЗМІ

Європейська комісія опублікувала плани заборонити імпорт російського золота, але наразі вона залишає ювелірні вироби поза переліком санкційних товарів.

Про це йдеться у проєкті санкцій, з яким ознайомилося видання Politico.



Виконавча влада ЄС почала розробляти плани щодо заборони золота з Росії після того, як минулого місяця держави Великої сімки оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини Кремля.



У проєкті майбутнього пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться, що "забороняється купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, перераховане в Додатку XXVI, якщо воно походить з Росії та має бути вивезено з Росії в ЄС або в будь-яку третю країну".



Але проєкт додатку до документа, отриманий Politico, свідчить, що блок заборонить тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи/брухт золота. Водночас у проєкті не перераховується золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити лазівки, через які гроші продовжать надходити у скарбницю Кремля.



Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90% російського експорту золота йшло до Великобританії, яка покинула ЄС.



Плани Єврокомісії виходять за рамки простої заборони золота.



Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакету, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.

Наприклад, Єврокомісія планує заборонити експорт до Росії сльозогінного газу, чорнила для зняття відбитків пальців, поліцейських шоломів і щитів, а також водометів, які можна використовувати проти людей, йдеться в проєкті санкцій.



За словами кількох дипломатів, міністри закордонних справ ЄС обговорять ці плани в понеділок. Потім посли ЄС можуть прийняти проект під час своїх зустрічей у середу чи п’ятницю.



Після того, як Єврокомісії знадобилося кілька тижнів, щоб залучити всі країни до останнього пакету санкцій – головним чином через те, що Угорщина заблокувала заборону на нафту –дипломати ЄС очікують, що цей раунд буде прийнято без серйозних проблем.