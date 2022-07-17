У Німеччині заявили про нестачу газу на зиму без поставок Росії

Очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер вважає, що ціни на газ у країні стабілізувались і рости більше не будуть, але нинішніх запасів газу не вистачить для зимового сезону.

Про це Мюллер заявив в інтерв’ю Bild am Sonntag, передає Європейська правда.

"Газові сховища заповнені майже на 65%. Це краще, ніж у попередні тижні, але все одно недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу. Ремонтні роботи "Північного потоку-1" планується завершити в четвер. Зараз багато залежить від того, чи піде газ потім по трубопроводу і скільки його буде", – сказав Мюллер.

Водночас глава Федерального мережевого агентства додав, що попри закриття "Північного потоку-1" значного стрибка ціни на газ у Німеччині не було, що може означати, що ринки вже оцінили втрату поставок російського газу і що країна вийшла "на плато цін на газ".

Мюллер допустив, що взимку через нестачу газу його будуть економити, але наголосив, що домогосподарства будуть ним забезпечені.

"Крім того, немає такого сценарію, коли ми залишимося зовсім без газу. Навіть якщо Росія перестане постачати газ, ми все одно будемо отримувати його з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, або в майбутньому з німецьких терміналів скрапленого газу", – запевнив він.

Мюллер допустив, що Німеччині ще мінімум два роки доведеться жити із загрозою залишитися без газу.

"На літо 2024 року федеральний міністр економіки очікує, що тоді ми будемо незалежні від російського газу. Але також правда, що ціни, ймовірно, не будуть такими низькими, як раніше", – підсумував він.

Раніше енергетичний регулятор Німеччини підрахував, що наступного року місячні рахунки за опалення можуть зрости втричі через значне скорочення імпорту російського газу.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.