Голова Європейського центробанку заявила про сповільнення економік у єврозоні

Економічна активність у єврозоні сповільнюється, зростання інфляції, що впливає на купівельну спроможність, обмеження з боку пропозиції та збільшення невизначеності чинять тиск на економіку.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард у ході пресконференції за підсумками засідання регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Зі слів Лагард, війна РФ проти України також продовжує негативно впливати на стан ВВП єврозони.

Тим часом Лагард відзначила наявність ознак, що вказують на те, що деякі проблеми з боку пропозиції могли почати слабшати, проте додала, що європейські компанії продовжують стикатися зі зростанням витрат і проблемами в ланцюжках поставок.

"Усі ці фактори в сукупності суттєво затьмарюють прогноз на друге півріччя 2022 року й у подальшому", – сказала голова ЄЦБ.

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Як повідомлялося, раніше директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня і вона не може виключити ризик виникнення глобальної рецесії вже наступного року.