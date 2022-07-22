Кабмін визнав незадовільною роботу "Нафтогазу" Вітренка через умови реструктуризації боргів
Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.
Відповідне розпорядження №625-р Кабмін ухвалив 21 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не вказані.
При цьому "Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 7 липня дозволив "Нафтогазу" змінити кредитні умови з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.
Зараз на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.
"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.
Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.
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Создают такую тяга нину
Можно это просто решить на уровне организаций
Просто решили что половина не смогут вернуть переплату
А это десятки миллионов /дармовых денег /это просто воровство в законе