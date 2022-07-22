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Новини
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Кабмін визнав незадовільною роботу "Нафтогазу" Вітренка через умови реструктуризації боргів

витренко,вітренко

Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

Відповідне розпорядження №625-р Кабмін ухвалив 21 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не вказані.

При цьому "Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 7 липня дозволив "Нафтогазу" змінити кредитні умови з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Зараз на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.

Автор: 

Кабмін (7748) Нафтогаз (3314) євробонди (629)


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А ми всі стали клєнтами нафтогазу цікава перспектива
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22.07.2022 13:46 Відповісти
Переплата граждан за май за газ
Создают такую тяга нину
Можно это просто решить на уровне организаций
Просто решили что половина не смогут вернуть переплату
А это десятки миллионов /дармовых денег /это просто воровство в законе
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22.07.2022 14:01 Відповісти
ого господарник міцний
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22.07.2022 14:54 Відповісти
Я не понял, а на фига его назначали? Изя каломыйский приказал, или мама витренко хорошо забашляла???
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22.07.2022 16:25 Відповісти
Самый главный вопрос-на кой ляд компании у которой только офис, телефоны секретаршами и баланс, размещать "еврооблигации"? Добычей и транспортировкой газа занимаются дочерние компании, а чуваки набирают денег шоб веселей жить?
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22.07.2022 17:45 Відповісти

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