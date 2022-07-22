За час великої війни Україна отримала від міжнародних партнерів $12,7 мільярда

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $12,7 млрд, найбільше коштів надійшло у червні-липні.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Укрінформ.

"Із початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні більш ніж $27 млрд. Ці кошти спрямовуються на забезпечення основних потреб бюджету. Наразі бюджет України отримав $12,7 млрд. Найбільший обсяг Україна отримала протягом червня-липня, це понад $6 млрд", – розповів він.

Шевченко додав, що за рахунок емісії НБУ за період березня-червня було профінансовано понад 50% дефіциту бюджету.

Як повідомлялося, днями Кабінет міністрів схвалив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд.

Раніше Україна отримала грант на $1,7 млрд від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.