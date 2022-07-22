Великі промислові компанії заявили про зменшення дефіциту мікросхем, – Reuters

Такі компанії як Hyundai Motor, виробник промислових роботів ABB і шведський виробник холодильників Electrolux зафіксували зменшення дефіциту напівпровідникових мікросхем.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівників компанії.



Зазначається, що збільшення поставок чіпів зменшить тягар, який стоїть перед галуззю, що також бореться з інфляцією цін на сировину, жорстким енергетичним ринком і зростанням процентних ставок, які гальмують споживчий попит.



У четвер Hyundai отримав найкращий квартальний прибуток за вісім років, оскільки слабка валюта вона підвищила вартість його доходів за кордоном, а попит на високорентабельні позашляховики (SUV) південнокорейського автовиробника залишився високим.



АВВ, великий постачальник електроніки для автомобільної промисловості, заявив, що дефіцит напівпровідникових чіпів наразі зменшуються.



"Приємно знати, що ситуація покращується", – сказав виконавчий директор компанії Бйорн Розенгрен.



За його словами, виробничі потужності виробників чіпів зростали, тоді як попит з боку інших секторів, таких як споживча електроніка, був нижчим, що дозволяло поставляти більше чіпів промисловим споживачам, таким як ABB.



"Я б не сказав, що проблеми ще вичерпані, але у нас є зобов'язання на другу половину року, які виглядають непогано", - сказав він.



Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив, що очікує зменшення глобального дефіциту напівпровідників пізніше цього року.

"Загальний напрямок у напівпровідниковій промисловості на даний момент є позитивним, але у другому кварталі ми продовжували мати обмеження", – сказав виконавчий директор компанії Пекка Лундмарк.



Водночас найбільший європейський виробник побутової техніки Electrolux не досяг очікуваного прибутку у другому кварталі через проблеми з ланцюжком поставок і збитки північноамериканського бізнесу.



Тим не менш, генеральний директор компанії Йонас Самуельсон сказав, що ситуація з постачанням, в тому числі для напівпровідників, виглядає краще в третьому і четвертому кварталах порівняно з попередніми періодами.