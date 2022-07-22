Угоду про експорт українського зерна у Стамбулі підпише Кубраков

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що в рамках візиту українська сторона вже провела зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. "В фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден", – наголосили в міністерстві.

У Мінінфраструктури додали, що генсек ООН вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом організації. Зі своєї сторони ООН зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів, зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі мають підписати угоду про експорт зерна з України морським шляхом. Церемонія підписання угоди про "зерновий коридор" відбудеться у палаці Долмабахче о 16:30 за місцевим часом за участю української та російської сторін, президента Реджепа Таїпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У церемонії підписання від російської сторони візьме участь міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він уже прибув до Стамбула.

Як пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, очікується не одна, а дві угоди. Україна не підписуватиме спільних документів з РФ.

"Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", – написав він у Twitter.

Як повідомлялося, під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна.

Після цього Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації.

Минулого тижня Міністерство фінансів США також зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Нагадаємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявля, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.