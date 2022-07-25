Переможця конкурсу на посаду голови АРМА оголосять 29 липня, – Немчінов

Комісія з відбору голови АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) планує 29 липня оголосити переможця конкурсу на посаду голови агентства.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За його словами, Національне агентство з питань запобігання корупції має провести спеціальну перевірку кандидатів, однак відомство наразі цього не робить.

Через це Кабмін розробив роз'яснення від Міністерства юстиції, НАЗК й інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", – сказав Немчінов.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили колишньому голові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.