Окупанти відновили електропостачання Маріупольського порту і готуються вивозити вкрадене зерно

У морському порту окупованого Маріуполя загарбники відновили електропостачання, і наразі триває підготовка для перевалки краденого укранського зерна.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено", – написав він.

Як повідомлялося, 8 липня російські загарбники остаточно відновили роботу Маріупольського морського порту для вивезення викрадених вантажів і завезення військової техніки.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.