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Новини
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Держслужбовцям не підніматимуть зарплату під час війни, – міністр Кабміну

чиновники,госслужба

В умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, нині уряд говорить про оптимізацію.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, передає Укрінформ.

"Ми пам'ятаємо, що Україна – воююча держава і, звичайно, що ми не можемо говорити про якесь збільшення заробітної плати. Ми можемо говорити про оптимізацію функціонала у центральних органах виконавчої влади і їх підрозділів", – зазначив урядовець.

За його словами, у понеділок, 25 липня, експерти, які працюють у робочих групах щодо реформи оплати праці державних службовців, мають внести свої пропозиції по питаннях, пов'язаних із врегулюванням низьких посадових окладів та забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців.

Як повідомлялося, майже 6 тис. держслужбовців звільнилися із початком повномасштабної війни в Україні.

Автор: 

держслужбовці (105) зарплата (1120) Немчінов Олег (35)


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За його словами, у понеділок, 25 липня, експерти, які працюють у робочих групах щодо реформи оплати праці державних службовців, мають внести свої пропозиції по питаннях, пов'язаних із врегулюванням низьких посадових окладів та забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців. Джерело: https://biz.censor.net/n3356289
А може на час війни варто знизити зарплати держслужбовцям, бо бізнес, який власне і формує державний і місцеві бюджети і так ледве дихає, а для бюджетних працівників жодних обмежень.
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25.07.2022 13:19 Відповісти
Головне це зе-рукотворящі у ВРУ.
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25.07.2022 13:20 Відповісти
до сраки, після того як всіх кинули 24.02 такі дії не викликають емоцій, скоріше б війна закінчилася і працюйте далі самі
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25.07.2022 14:47 Відповісти
В очередь сукины дети, в очередь!!! Только депутатам и слугам каломыйского…. Остальным йух! Работать надо!
Деревенский клуб. Собрание в колхозе «Красный ******». Выступает председатель и говорит - «в наш колхоз в продажу пришел автомобиль Волга. Шофёр я, Волга моя!». Крик из зала клуба «А нам???». Председатель -«А *** вам! Работать надо!!!».
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25.07.2022 15:33 Відповісти
Держслужбовцям х.й, а депутатам виходить можна підвищувати
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25.07.2022 17:31 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!!!
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25.07.2022 20:17 Відповісти
І що, Серлещ буде як якийсь лошара отримувати всього 300 тисяч?
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25.07.2022 20:37 Відповісти

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