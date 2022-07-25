Держслужбовцям не підніматимуть зарплату під час війни, – міністр Кабміну
В умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, нині уряд говорить про оптимізацію.
Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, передає Укрінформ.
"Ми пам'ятаємо, що Україна – воююча держава і, звичайно, що ми не можемо говорити про якесь збільшення заробітної плати. Ми можемо говорити про оптимізацію функціонала у центральних органах виконавчої влади і їх підрозділів", – зазначив урядовець.
За його словами, у понеділок, 25 липня, експерти, які працюють у робочих групах щодо реформи оплати праці державних службовців, мають внести свої пропозиції по питаннях, пов'язаних із врегулюванням низьких посадових окладів та забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців.
Як повідомлялося, майже 6 тис. держслужбовців звільнилися із початком повномасштабної війни в Україні.
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А може на час війни варто знизити зарплати держслужбовцям, бо бізнес, який власне і формує державний і місцеві бюджети і так ледве дихає, а для бюджетних працівників жодних обмежень.
Деревенский клуб. Собрание в колхозе «Красный ******». Выступает председатель и говорит - «в наш колхоз в продажу пришел автомобиль Волга. Шофёр я, Волга моя!». Крик из зала клуба «А нам???». Председатель -«А *** вам! Работать надо!!!».