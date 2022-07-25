Держслужбовцям не підніматимуть зарплату під час війни, – міністр Кабміну

В умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, нині уряд говорить про оптимізацію.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, передає Укрінформ.

"Ми пам'ятаємо, що Україна – воююча держава і, звичайно, що ми не можемо говорити про якесь збільшення заробітної плати. Ми можемо говорити про оптимізацію функціонала у центральних органах виконавчої влади і їх підрозділів", – зазначив урядовець.

За його словами, у понеділок, 25 липня, експерти, які працюють у робочих групах щодо реформи оплати праці державних службовців, мають внести свої пропозиції по питаннях, пов'язаних із врегулюванням низьких посадових окладів та забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців.

Як повідомлялося, майже 6 тис. держслужбовців звільнилися із початком повномасштабної війни в Україні.