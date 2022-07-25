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Новини
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"Нафтогаз" попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами

витренко,вітренко

НАК "Нафтогаз Украни" не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

Як повідомляє пресслужба компанії, на її рахунках є кошти для здійснення виплат, однак без погодження Кабміну "Нафтогаз" не може спрямувати їх держателям облігацій.

У "Нафтогазі" визнали, що пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями не була підтримана держателями єврооблігацій, а отже виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня (впродовж передбаченого документацію періоду для виправлення порушень).

Водночас в компанії зауважують, що розпорядженням Кабміну від 21 липня "Нафтогаз" може проводити розрахунки за єврооблігаціями виключно після окремого погодження таких дій урядом.

"22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат. У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій", – йдеться у повідомленні.

Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат держателям облігацій.

В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проект угоди для отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Читайте також: Кабмін визнав незадовільною роботу "Нафтогазу" Вітренка через умови реструктуризації боргів

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.

Автор: 

дефолт (97) борг (1870) Нафтогаз (3315) реструктуризація (301) євробонди (629)


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Топ коментарі
+9
При клятому ліпєцому баризі, Нафтогаз завжди був прибутковий, а при бубачкє, Нафтогаз став збитковим. Вгадайте, хто отімєл вас по повній?
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25.07.2022 18:11
+7
Ветренко прогнозирует дефолт Нафтогаза , а не отчитался - где деньги которые народ Украины заплатил Нафтогазу по тарифам на закупку 6 миллрд. Кубов газа для зимнего сезона 2021 года . За что ему с народного кармана заплатили препремию в 10 миллионов $ за вредительство? А где логика? Чи це свідома підривна робота проти України перед війною і під час війни?
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25.07.2022 14:45
+4
радники Вітренка автомобілів на десятки мільйонів прикупили, зарплатами та преміями квартальними по десятку мільйонів також себе мабудь не обділили
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25.07.2022 19:09
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Ветренко прогнозирует дефолт Нафтогаза , а не отчитался - где деньги которые народ Украины заплатил Нафтогазу по тарифам на закупку 6 миллрд. Кубов газа для зимнего сезона 2021 года . За что ему с народного кармана заплатили препремию в 10 миллионов $ за вредительство? А где логика? Чи це свідома підривна робота проти України перед війною і під час війни?
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25.07.2022 14:45 Відповісти
Ясна річ, підписав своїй фірмі вищі проценти, а Шмигаль відмовляється платити. І тепер волає, ми в дерьме. Не ми и ти, прохвост гребаний.
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25.07.2022 17:26 Відповісти
очікую звіт по зарплатам всіх працівників нафтогазу, потім будемо говорити
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25.07.2022 18:00 Відповісти
А как дишал, как дишал!!!
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25.07.2022 18:11 Відповісти
При клятому ліпєцому баризі, Нафтогаз завжди був прибутковий, а при бубачкє, Нафтогаз став збитковим. Вгадайте, хто отімєл вас по повній?
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25.07.2022 18:11 Відповісти
радники Вітренка автомобілів на десятки мільйонів прикупили, зарплатами та преміями квартальними по десятку мільйонів також себе мабудь не обділили
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25.07.2022 19:09 Відповісти
Думали що Вітренчихи син не такий як вона на зарплаті в Москві сиділа, а нет, яблоко від яблоні не далеко пада
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25.07.2022 19:35 Відповісти
Товарищ Сталин здесь кого хоть в лагєря отправіл би, сомнєваюсь, растрє..ять))
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25.07.2022 19:37 Відповісти
Советник главы «Нафтогаза» в разгар войны купил «Бентли» за $500 тысяч

https://inforesist.org/nardep-sovetnik-glavy-naftogaza-v-razgar-vojny-kupil-bentli-za-500-tysyach/

73% были правы - "пооржали на славу"
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25.07.2022 20:15 Відповісти
За 2021 год расходы https://file.liga.net/companies/neftegaz_ykraini НАК "Нафтогаз Украины" на членов правления выросли почти на 36% - с 672 млн грн до 911 млн грн.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/za-2021-god-naftogaz-potratil-na-rukovodstvo-kompanii-911-mln-grn
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25.07.2022 20:18 Відповісти
Зате Коболєва вигнали)))
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25.07.2022 20:21 Відповісти
Вітренка треба не гнати з посади, а садити з конфіскацією. Як можна було суперприбуткову при Порошенкові компанію довести до дефолту?
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25.07.2022 20:51 Відповісти
Видимо очередная премия в 10 млн баксов накрылась. Пусть закрывают эту контору, сотрудники которой бентли берут а разгар войны.
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26.07.2022 15:05 Відповісти

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