"Нафтогаз" попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами

НАК "Нафтогаз Украни" не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

Як повідомляє пресслужба компанії, на її рахунках є кошти для здійснення виплат, однак без погодження Кабміну "Нафтогаз" не може спрямувати їх держателям облігацій.

У "Нафтогазі" визнали, що пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями не була підтримана держателями єврооблігацій, а отже виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня (впродовж передбаченого документацію періоду для виправлення порушень).

Водночас в компанії зауважують, що розпорядженням Кабміну від 21 липня "Нафтогаз" може проводити розрахунки за єврооблігаціями виключно після окремого погодження таких дій урядом.

"22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат. У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій", – йдеться у повідомленні.

Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат держателям облігацій.

В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проект угоди для отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

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Як повідомлялося, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.



Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.