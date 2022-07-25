Експорт зерна розпочнеться з порту "Чорноморськ", – Мінінфраструктури

Експорт українського зерна буде запущено насамперед із морського торговельного порту "Чорноморськ", що на Одещині.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, передає Інтерфакс-Україна.

"Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже будемо готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" – він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний", – зазначив він.



За його словами, протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів зазначених трьох морських портів країни.



Перше відправлення зерна, за словами Васькова, планується здійснити вже цього тижня.

Як повідомлялося, минулого тижня в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.

У Мінінфраструктури заявили, що розблокування портів принесе $1 млрд валютних надходжень щомісяця.