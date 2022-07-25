Нацбанк заборонив росіянам працювати в українських банках

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Положення про ліцензування банків, згідно з якими небездоганною буде визнаватися ділова репутація громадян РФ та російських компаній, що не дозволить їм працювати в українських банках або володіти їх акціями.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ №155 від 21 липня, яка набрала чинності з 23 липня, повідомляє персслужба регулятора.

Зокрема, змінами до Положення доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб такими ознаками:

особа зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;

особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинка розміщення акцій у зв’язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

володіння істотною участю (можливість істотного впливу) у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, віднесеній до категорії неплатоспроможних або визнаній банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).

Також оновлено перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, зокрема додано такі ознаки:

особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;

набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги;

звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності;

застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на здійснення діяльності приватного виконавця;

володіння істотною участю (можливість істотного впливу) або перебування в складі органу управління/контролю чи на посаді керівника фінансової установи, іноземної фінансової установи, віднесеної до категорії неплатоспроможних або визнаної банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).

"Ураховуючи нові ознаки небездоганної ділової репутації, в Постанові встановлено строки подання банками до Національного банку витягів із анкет власників істотної участі в банку, керівників банку щодо перевірки цих ознак", – зазначається у повідомленні.

Крім того, внесеними змінами встановлено:

що будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді;

випадки, коли Національний банк має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах;

випадки, коли фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, може не подавати до Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах.

Також Постановою продовжено строки приведення банками приміщень, у яких обслуговуються клієнти, у відповідність до вимог щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення до відділень банків.

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Як повідомлялося, НБУ в березні через втрату бездоганної ділової репутації позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".