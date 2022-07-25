БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
231 0

На Закарпатті скасували обмеження на продаж алкогольних напоїв

алкоголь

Рада оборони Закарпатсько області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напов із 23 липня.

Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", – йдеться у повідомленні.

Згідно з прийнятим рішенням, відповідну інформацію суб'єкти господарювання зобов'язані розмістити у місцях продажу алкоголю.

Автор: 

алкоголь (399) заборона (453) Закарпатська область (277)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 