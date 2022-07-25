На Закарпатті скасували обмеження на продаж алкогольних напоїв

Рада оборони Закарпатсько області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напов із 23 липня.

Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", – йдеться у повідомленні.

Згідно з прийнятим рішенням, відповідну інформацію суб'єкти господарювання зобов'язані розмістити у місцях продажу алкоголю.