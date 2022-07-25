На Закарпатті скасували обмеження на продаж алкогольних напоїв
Рада оборони Закарпатсько області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напов із 23 липня.
Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.
"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", – йдеться у повідомленні.
Згідно з прийнятим рішенням, відповідну інформацію суб'єкти господарювання зобов'язані розмістити у місцях продажу алкоголю.
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