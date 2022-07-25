Дефіцит бюджету може зрости до $50 мільярдів, – радник Зеленського
Дефіцит державного бюджету наприкінці 2022 року може становити $50 млрд.
Про це сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко під час телемарафону, передає Укрінформ.
"Я б очікував, що на кінець року у нас буде глобальний дефіцит державного бюджету десь близько $50 млрд доларів. Це десь приблизно 30-35% нашого ВВП", – заявив він.
За словами Устенка, в умовах війни щомісяця дефіцит державного бюджету становить $5 млрд.
Як повідомлялося, у червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.
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