Німеччина навряд чи вийде на планові обсяги накопичення газу, – Мюллер

Німеччина повернула належні темпи накопичення природного газу, але навряд чи зможе вийти на планові об’єми запасів на 1 листопада.

Про це повідомив керівник регуляторного органу Bundesnetzagentur Клаус Мюллер, передає Європейська правда.

За словами Мюллера, станом на 23 липня загальні об’єми запасів становили 65,9% і поточна мета – вийти на 75% до 1 вересня.

Минулого тижня Міністерство економіки, після того, як відновив роботу російський газопровід "Північний потік-1", підвищило планові цілі заповнення сховищ. Нові цілі складають 75% до осені, 85% – до 1 жовтня і 95% – до 1 листопада.

Мюллер зі свого боку зазначив, що не вірить у можливість досягти заповненості 90-95% до листопада, і з поточними обсягами роботи "Північного потоку-1" у кращому разі вдасться вийти на 80-85%.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" із середи, 27 липня, зменшить прокачування газу "Північним потоком-1" до 20% потужності.

Як повідомлялося, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку-1" прибула з Канади до Німеччини.

Водночас під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.