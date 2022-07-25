Німеччина навряд чи вийде на планові обсяги накопичення газу, – Мюллер
Німеччина повернула належні темпи накопичення природного газу, але навряд чи зможе вийти на планові об’єми запасів на 1 листопада.
Про це повідомив керівник регуляторного органу Bundesnetzagentur Клаус Мюллер, передає Європейська правда.
За словами Мюллера, станом на 23 липня загальні об’єми запасів становили 65,9% і поточна мета – вийти на 75% до 1 вересня.
Минулого тижня Міністерство економіки, після того, як відновив роботу російський газопровід "Північний потік-1", підвищило планові цілі заповнення сховищ. Нові цілі складають 75% до осені, 85% – до 1 жовтня і 95% – до 1 листопада.
Мюллер зі свого боку зазначив, що не вірить у можливість досягти заповненості 90-95% до листопада, і з поточними обсягами роботи "Північного потоку-1" у кращому разі вдасться вийти на 80-85%.
Пізніше стало відомо, що "Газпром" із середи, 27 липня, зменшить прокачування газу "Північним потоком-1" до 20% потужності.
Як повідомлялося, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку-1" прибула з Канади до Німеччини.
Водночас під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.
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