Renault оцінив збитки через вихід з Росії у 2,3 мільярди євро

Французький автоконцерн Renault у першій половині 2022 року зазнав збитків у розмірі 1,4 млрд євро. Результат виявився гіршим за очікування компанії через вихід з російського ринку.

Про це свідчить фінансовий звіт компанії за перше півріччя, передає російський Forbes.



За даними Bloomberg, результати групи виявилися гіршими за її очікування. Як основну причину Renault назвав вихід з російського ринку, який обійшовся компанії в 2,3 млрд євро ($2,35 млрд).



Водночас прогноз автоконцерну на другу половину року є позитивним. Виробник заявив, що операційна рентабельність у першому півріччі становила 4,7% (проти 2,1% за аналогічний період минулого року), і підвищив прогноз щодо рентабельності на весь рік до понад 5%.



Стратегія Renault, спрямована на продаж меншої кількості автомобілів, але за вищими цінами, дає свої плоди, йдеться у звітності. "Незважаючи на всі несприятливі фактори, пов'язані із зупинкою діяльності в Росії, кризою напівпровідників та інфляцією витрат, група продовжує покращувати свої операційні показники", – заявив глава компанії Лука де Мео.

Як повідомлялося, у травні російські активи французького автоконцерну Renault перейшли у державну власність РФ. Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".

Вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейшли у власність РФ становив 1 рубль. Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.

Нагадаємо, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.