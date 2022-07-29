БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
303 1

Renault оцінив збитки через вихід з Росії у 2,3 мільярди євро

renault

Французький автоконцерн Renault у першій половині 2022 року зазнав збитків у розмірі 1,4 млрд євро. Результат виявився гіршим за очікування компанії через вихід з російського ринку.

Про це свідчить фінансовий звіт компанії за перше півріччя, передає російський Forbes.

За даними Bloomberg, результати групи виявилися гіршими за її очікування. Як основну причину Renault назвав вихід з російського ринку, який обійшовся компанії в 2,3 млрд євро ($2,35 млрд).

Водночас прогноз автоконцерну на другу половину року є позитивним. Виробник заявив, що операційна рентабельність у першому півріччі становила 4,7% (проти 2,1% за аналогічний період минулого року), і підвищив прогноз щодо рентабельності на весь рік до понад 5%.

Стратегія Renault, спрямована на продаж меншої кількості автомобілів, але за вищими цінами, дає свої плоди, йдеться у звітності. "Незважаючи на всі несприятливі фактори, пов'язані із зупинкою діяльності в Росії, кризою напівпровідників та інфляцією витрат, група продовжує покращувати свої операційні показники", – заявив глава компанії Лука де Мео.

Як повідомлялося, у травні російські активи французького автоконцерну Renault перейшли у державну власність РФ. Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".

Вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейшли у власність РФ становив 1 рубль. Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.

Нагадаємо, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.

Автор: 

росія (14230) збитки (1131) Renault (68)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну якщо порівняти це недуже й багато,ось німці які повірили шмеркель та вкладали у рф дуже багато,тільки на автобізнесі зараз втратять 25 млрд євро..Буде урок на багато років як вкладати капінвестиції у країну терориста і це було зрозуміло ще з 1991 року коли росіяни вдерлися до Абхазії та Придністров'я!
показати весь коментар
29.07.2022 12:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 