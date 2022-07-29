DHL припинить експрес-доставку вантажів Росією з 1 вересня

Німецька транснаціональна поштово-логістична компанія DHL з 1 вересня припинить експрес-доставку вантажів та документів всередині Росії.

Про це повідомляє пресслужба російського представництва компанії.



Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене "у зв'язку з суттєвими технічними складнощами пов'язаними з функціонуванням інформаційних систем та інфраструктури, глобальної операційної структури, а також законодавчими обмеженнями".



"Відповідно, АТ "ДХЛ Інтернешнл" більше не матиме доступу до глобальної інформаційної системи DHL Express, яка забезпечує автоматизацію процесів надання послуг експрес-доставки всередині Росії. Це означає неможливість для клієнтів створити або розмістити нові заявки на доставку документів та вантажів по Росії у глобальній інформаційної системи DHL Express", – йдеться у повідомленні.



Водночас після 1 вересня російський підрозділ компанії продовжить надавати послуги з доставки документів та вантажів із Росії за кордон.



Як повідомлялося, на початку березня DHL заявила про зупинення перевезень з-за кордону до РФ у відповідь на агресію в Україні.