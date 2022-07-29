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DHL припинить експрес-доставку вантажів Росією з 1 вересня

dhl

Німецька транснаціональна поштово-логістична компанія DHL з 1 вересня припинить експрес-доставку вантажів та документів всередині Росії.

Про це повідомляє пресслужба російського представництва компанії.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене "у зв'язку з суттєвими технічними складнощами пов'язаними з функціонуванням інформаційних систем та інфраструктури, глобальної операційної структури, а також законодавчими обмеженнями".

"Відповідно, АТ "ДХЛ Інтернешнл" більше не матиме доступу до глобальної інформаційної системи DHL Express, яка забезпечує автоматизацію процесів надання послуг експрес-доставки всередині Росії. Це означає неможливість для клієнтів створити або розмістити нові заявки на доставку документів та вантажів по Росії у глобальній інформаційної системи DHL Express", – йдеться у повідомленні.

Водночас після 1 вересня російський підрозділ компанії продовжить надавати послуги з доставки документів та вантажів із Росії за кордон.

Як повідомлялося, на початку березня DHL заявила про зупинення перевезень з-за кордону до РФ у відповідь на агресію в Україні. 

Автор: 

Німеччина (1883) вантажі (1297) перевезення (645) росія (14240)


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