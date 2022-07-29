Нацбанк спрогнозував падіння ВВП України у другому півріччі на 37,5%

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільниться до 37,5% із 39,3% у другому кварталі.

Відповідний прогноз Національного банку України (НБУ) міститься у інфляційному звіті за липень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з прогнозом НБУ, у першому кварталі 2023 року ВВП України впаде ще на 19% у річному вимірі, враховуючи базу першого кварталу цього року, коли спад становив 15,1%, а відновлення розпочнеться з другого кварталу наступного року.

Зокрема, у другому кварталі 2023 року ВВП зросте на 17,5%, у третьому – 13,2% та у четвертому – на 12,3%.

В інфляційному звіті, як раніше і анонсував Нацбанк, загалом за підсумками цього року прогнозується спад ВВП на 33,4% та його зростання на 5,5% у 2023 році та 4,9% – у 2024 році.

Номінальний ВВП, згідно з документом, цього року може скоротитися до 4,54 трлн грн з 5,46 трлн грн у минулому році. Однак завдяки високій інфляції (31% цього року, 20,7% – у наступному та 9,4% у 2024 році) вже у 2023 році номінальний ВВП сягне 5,99 трлн грн, а у 2024 році – 7,1 трлн грн.

"У базовий сценарій закладається повноцінне відновлення роботи чорноморських портів України з початку 2023 року. Загалом у 2023-2024 роках ризики безпеки суттєво знизяться, але залишатимуться актуальними, що зумовлюватиме низьку схильність до інвестицій з боку внутрішніх та зовнішніх приватних інвесторів", – зазначає НБУ.

Нацбанк додає, що базовий помірно-оптимістичний прогноз також передбачає продовження активної міжнародної фінансової підтримки України у розмірі $13 млрд у 2023 та 2024 роках порівняно з $26,8 млрд цього року (поки отримано близько $13 млрд).

Зокрема, передбачається успішна реалізація протягом 2023-2024 років нової програми з МВФ, можливий обсяг якої глава НБУ Кирило Шевченко у нещодавньому інтерв'ю оцінив у $20 млрд.

"Політики НБУ та уряду будуть поступово нормалізовані. НБУ повернеться до традиційних засад режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням. Емісійне фінансування бюджетних потреб буде поступово (з 2024 року, – ред.) припинено", – перераховує Нацбанк інші умови базового сценарію.

Відповідно до них, зокрема, уряд повернеться до ринкових залучень для покриття дефіциту бюджету за рахунок встановлення належної їх прибутковості, а також проводитиме політику фіскальної консолідації та скорочення квазі-фіскальних дисбалансів.

"Зокрема, цей сценарій враховує мобілізацію додаткових доходів, підтримку вітчизняного виробника за рахунок додаткового оподаткування імпорту та наближення тарифів на ЖКГ до ринкового рівня (у 2023 році – до 50%, у 2024 році – до 100%)", – йдеться в інфляційному звіті.

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Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з четвертим кварталом минулого року падіння ВВП у першому кварталі 2022 року оцінюється у 19,3% (з урахуванням сезонного фактору).

Нагадаємо, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

МВФ наприкінці березня прогнозував зниження ВВП України у 2022 році приблизно на третину. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, щопаадіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.