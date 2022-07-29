Нацбанк анулював всі ліцензії страховій компанії через відмову від перевірки

Національний банк України застосував до страхової компанії ПрАТ "СК "Аско-Медсвервіс" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування.

Таке рішення правління Національного банку ухвалило 26 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

В НБУ пояснили, що у першій половині лютого цій компанії призначили позапланову перевірку, однак фахівців Нацбанку до її проведення не допустили.

Крім того, страховик не забезпечив надання інформації, пояснень, документів, копій документів щодо предмета перевірки, а також не надав доступу до інформаційних систем.

В Нацбанку нагадали, що відмова небанківської фінансової установи в проведенні перевірки, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

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Після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами страхування, що зазначені у відкликаних ліцензіях. Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

У 2021 році за заявою ПрАТ "СК "Аско-Медсервіс" у компанії відкликано ліцензію з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.