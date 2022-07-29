Молдова планує купувати газ у Румунії, – Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.

Про це Санду сказала на пресконференції у Бухаресті після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передає NewsMaker.

Очільники двох держав також обговорили питання, пов’язані з енергобезпекою Молдови.

"Як ми знаємо, Молдова особливо вразлива у цій галузі, і населення вже відчуває наслідки різкого підвищення цін на газ та електроенергію. Ми обговорили дуже важливу роль та потенціал газопроводу Яси-Унгени-Кишинів як суттєвого елемента в архітектурі енергетичної безпеки Молдови", – сказав Йоханніс.

Президент Румунії також зазначив, що ця зима буде складною, "оскільки газу, що постачається Росією, стає дедалі менше, а ціна на газ на міжнародному ринку зростає".

"Ми чудово розуміємо вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Молдова. Сьогодні, завтра і післязавтра ми обговорюватимемо це питання в уряді, доки не знайдемо оптимальне рішення. Одне можна сказати точно: ми не залишимо Молдову", – сказав Йоганніс

Санду в свою чергу заявила, що після України Молдова найбільше постраждала від воєнних дій.

"Ситуація вимагає від нас термінових дій та пошуку альтернативних рішень, щоб зберегти стабільність у країні та пережити зиму. Наразі Молдові потрібні рішення для забезпечення енергетичної безпеки. Ми хочемо купувати газ у Румунії, і нам потрібно, щоб це стало можливим якнайшвидше. Це вкрай важливо для того, щоб наші люди не мерзли взимку та для підтримки соціальної стабільності в країні", – сказала президентка.

Раніше повідомлялося, що НАЕК "Енергоатом" у липні забезпечить Молдові постачання 30% від обсягу електроенергії, необхідної для покриття споживання у цій країні.

До того повідомлялося, що тарифи на газ для кінцевих споживачів у Молдові можуть збільшитись ще більше ніж на 60%.