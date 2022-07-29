Запоріжжя відмовилося від централізованого гарячого водопостачання

Запорізька міська рада прийняла рішення про відмові від централізованого гарячого водопостачання у місті.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, передає пресслужба міськради.

"Ми прийшли до висновку про необхідність переходу на альтернативні засоби нагріву води… це дозволить місту кожного року заощаджувати більше 500 мільйонів гривень, а також дозволить нам відмінити абонентську плату за постачання гарячої води", – сказав Куртєв.

За його словами, вже не перший рік містяни скаржаться на низьку якість послуг з гарячого водопостачання. Через це, а також через постійне підвищення тарифів на гарячу воду, багато мешканців вже відмовилися від послуг гарячого водопостачання та встановили бойлери.

"Усе це призвело до того, що починаючи з 2013 року, загальне споживання гарячої води у місті скоротилося на 56%. Як результат ми отримали погіршення її якості, адже вона почала застоюватись у трубопроводах", – пояснив Куртєв.

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Секретар міськради додав, що ліміти постачання природного газу у наступному опалювальному сезоні будуть на 10% меншими, ніж у минулому. Отже використання електричних бойлерів дозволить зекономити взимку газ.

Він додав, що міська рада прийняла рішення виділити по 6 000 гривень соціально незахищеним категоріям населення для того, щоб вони змогли встановити бойлер. Окрім того, місто вже забезпечило бойлерами більшість об'єктів соціальної інфраструктури.