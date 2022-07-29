Експорт пшениці з України може впасти на 36%, – прогноз

За підсумками 20212022 маркетингового року з України на зовнішній ринок було відвантажено 18,7 млн тонн пшениці, що на 13% перевищує аналогічний показник сезону 20202021 (16,6 млн тонн).

Про це повідомляє АПК-Інформ із посиланням на аналітичні дані.

У 2022/2023 МР очікуване скорочення валового збору зернової порівняно з попереднім сезоном буде становити 39% – з 86 млн тонн до 52,3 млн тонн.

Враховуючи це, а також обмежену пропускну здатність експортної інфраструктури України, експортний потенціал пшениці може скласти близько 12 млн тонн, що на 36% нижче показника 2021/2022 МР.

Як повідомляється, ключовими імпортерами української зернової вже кілька сезонів поспіль залишаються Єгипет та Індонезія – за підсумками сезону їх частки в загальному обсязі експорту склали 16% і 14% відповідно (2,9 млн тонн і 2,5 млн тонн у натуральному вираженні).

При цьому Єгипет збільшив закупівлі української пшениці відносно сезону 2020/2021 на 19%, а Індонезія – на 2%. Третю позиції в рейтингу основних імпортерів пшениці зайняла Туреччина – її імпорт порівняно з попереднім сезоном виріс більш ніж удвічі, з 794 тис. тонн до 1,9 млн тонн, а частка в загальному експорті збільшилася з 5% до 10%.

Раніше повідомлялося що станом на 15 липня було зібрано 3,6 млн тонн зерна нового врожаю.