Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладачів

Німеччина поставить Україні 16 танків-мостоукладачів Biber.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки сухопутних військ України міністерка (оборони Крістіне, – ред.) Ламбрехт ухвалила рішення доставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних чи інших перешкод у бою", – сказано в повідомленні міністерства у Twitter.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів.