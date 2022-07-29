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Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладачів

танк,німеччина,biber

Німеччина поставить Україні 16 танків-мостоукладачів Biber.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки сухопутних військ України міністерка (оборони Крістіне, – ред.) Ламбрехт ухвалила рішення доставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних чи інших перешкод у бою", – сказано  в повідомленні міністерства у Twitter.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів.

Автор: 

Німеччина (1883) міст (387) техніка (310)


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