Німецька OBI продала бізнес в РФ за 1 євро, – ЗМІ

Німецька компанія OBI 27 липня підписала угоду з групою російських інвесторів щодо продажу ним шести юридичних осіб російської мережі DIY-магазинів.

Про це пишуть "Відомості" з посиланням на два джерела, близькі до різних сторін угоди.



Сума угоди символічна, каже одне із джерел газети. Ще один співрозмовник додав, що вона становила 1 євро. Закриття угоди підтвердили один із покупців і джерело, близьке до російського підрозділу OBI.



Відповідно до умов угоди, на першому етапі 40% часток отримає група інвестиційно-будівельних компаній MAX (ТОВ "ГИСК MAX").



Другу частину бізнесу – 60% часток – отримає бізнесмен Йозеф Ліокумович, який багато років дружить із родиною Хауб, що володіє через Tengelmann Group німецькою OBI, сказало джерело видання.

За словами знайомого підприємця, OBI буде найменшим із його бізнесів, решта працюють за кордоном. Джерела видання кажуть, що чули про участь Ліокумовича у проєктах у Казахстані, Німеччині, Австрії та ОАЕ. Зазначається, що пізніше MAX може продати свою частку російського бізнесу "третім особам". Чи буде це Ліокумович чи хтось ще, поки що невідомо.



У розмові з виданням Ліокумович підтвердив, що дружить із сім'єю, яка володіє OBI, вже 20 років, проте коментувати свою причетність до купівлі російського бізнесу відмовився.

Як повідомлялося, у березні німецька OBI закрила російські магазини (загалом їх 27) і призупинила операції в РФ. У квітні стало відомо, що мережа будівельних гіпермаркетів відновить роботу в Росії після зміни власника.