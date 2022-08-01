Майже 200 мільйонів зібрали на реанімобілі через United24, – МОЗ

Майже 200 млн грн зібрано на реанімобілі через платформу United24, цього вистачить на придбання 54 автівок швидкої медичної допомоги типу С.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що такі реанімобілі обладнані всім необхідним для швидкого та безпечного транспортування важкопоранених до лікарні. Вони можуть проїжджати дорогами, розбитими снарядами, а отже рятувати життя людей у гарячих точках.

Цільовий благодійний збір на United24 був відкритий напередодні другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 23 липня в Києві.

"Трохи більше ніж за тиждень усім світом вдалося зібрати суму на понад 50 автівок швидкої медичної допомоги для України. Світ об’єднався, аби наші лікарі та пацієнти мали надійний, оснащений всім необхідним реанімобіль: збір підтримали люди з 51 країни світу, а також український бізнес", – наголосили в МОЗ.

Наразі збір коштів триває, долучитися до нього можна за посиланням.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.