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Новини
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Нацбанк запускає благодійну акцію зі збору монет на потреби ЗСУ

нбу,нацбанк

Національний банк запустив благодійну акції "Смілива гривня", у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що мобілізація коштів для підтримки Збройних Сил України є одним із пріоритетних напрямів у роботі Нацбанку з початку війни.

В НБУ нагадали, що наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Водночас значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 та 50 копійок часто не використовується громадянами та лежить у скарбничках чи кишенях.

"Ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", – наголосили в Нацбанку.

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – "Ощадбанку" та "ПУМБу". Принести монети може кожен охочий.

В НБУ підрахували, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

Автор: 

благодійність (75) монети (179) НБУ (9308) ЗСУ (372)


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Топ коментарі
+4
Це не благодійна акція, а виїмка у населення металу, який вже дорожче ніж номінал монет
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01.08.2022 12:15
+4
В НБУ підрахували, що 5 млрд грн - це приблизно 70 ******** безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

Нещодавно пану Коломойському районний суд Дніпропетровської області подарував (з наших кишень) приблизно таку суму.
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01.08.2022 12:27
+2
А чому не хочете прийняти 25 копійок або 1,2 і 5 копійок номіналом? У людей ще багато таких
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01.08.2022 11:53
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А чому не хочете прийняти 25 копійок або 1,2 і 5 копійок номіналом? У людей ще багато таких
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01.08.2022 11:53 Відповісти
100 % тем более это деньги, которые они с3,14здили у народа, заявив о выводе из оборота, самое время было бы вернуть, и передать ЗСУ, посмотрели бы сколько этого добра осталось у людей в виде бесполезного мусора
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01.08.2022 12:54 Відповісти
Це не благодійна акція, а виїмка у населення металу, який вже дорожче ніж номінал монет
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01.08.2022 12:15 Відповісти
це єдиний випадок, коли скажу - А яка різниця!
Аби не наживалися на різниці в номіналі, та кошторисом металу!
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01.08.2022 16:56 Відповісти
В НБУ підрахували, що 5 млрд грн - це приблизно 70 ******** безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

Нещодавно пану Коломойському районний суд Дніпропетровської області подарував (з наших кишень) приблизно таку суму.
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01.08.2022 12:27 Відповісти
и вообще, благотворительность в каком месте надо рассматривать? А то я что то не вижу... Благотворители как обычно народ, нацбанк то каким боком?? Собрать и отдать? Благотворительность, это народ собрал, а мы умножили на 2 или на три, или на 5, любую сумму, которую народ принесет и перечислили на ЗСУ, вот тогда и стимул у народа и пресловутая благотворительность нарисуется, а так это называется народ, помогите армии, по бумажникам порыться не просим, потому, что там уже давненько не шелестит, но вот звенеть еще может, так вот ,несите все что звенит......
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01.08.2022 13:07 Відповісти
Національний банк запустив благодійну акції "Смілива гривня", у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ. Джерело: https://biz.censor.net/n3357762

1.Схерали нацбанк??? У нас обществ,волонтеров заглаза, один притула может за неделю собрать немерянно,что уже и показал.
2.Схерали железо??? Говна затрепанного бумажного 1,2,5 вышекрыши, уже маршрутчики брать нехотят, ибо потасканные 9 из 10 купюр в хлам.
3.Схерали вообще номинально и в кеше??? Все быстро собирают на счета, ибо есть валюты,крипта.

Вывод - ********* чистой воды,завуалированная выемка метала при обезсценивании гривны, если таким махом пытаются вынять с 10коп до 10 грн - дело труба.
Кстати запоребрик тоже метал вынимает мелкий, вводят обратно бумагу,которую выняли годы назад.
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01.08.2022 13:37 Відповісти
Чого так скромно - номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 грн? А де головний номінал -36.6 грн?! Це ж якраз той самий размах із яким Нацбанк грабує населення та напівдохлий бізнес в бюджет, із якого по схемах пилять гроші.

А в чому наперстки 36.6 грн за 1 дол? Коли ФРС чи Евробанк піднімає кредитну ставку, то відбувається посилення валюти та спадання інфляції, що за кінцеву ціль має оздоровлювати економіку.

"Реформатори" Нацбанку після підняття кредитної ставки до 35%, піднімають !штучно! курс долару всупереч закономінностям економіки. Для чого? Для того щоб через обесцінення гривня, розкручувати інфляцію, а це значить збільшення надходжень в бюджет.

Крім того, маючі обмеження грошової допомоги (60 відсотків бюджету) через політичну складову влади (небажання виконувати вимоги Євросоюзу) штучний курс дає можливість "робити" більше гривні.

Знаючи хто бенефіцант штучного курсу, можна впевнено що ні гетманьцем ні марченко "не в курсі". А головний висновок - ні голова Нацбанку, ні Рада Нацбанку НЕ ВИКОНУЮТЬ ГОЛОВНУ РОЛЬ Нацюбанку - стабільність гривні.

Тому, легко спрогнозувати подальший обвал гривні, по мірі НЕ виконання вимог ЄС по реальним реформам.

Ще треба розуміти іншу політичну складову - ні одна країна ЄС не має курсу більше ніж 3 до 1, що не Єврозоні. А це означає, що курс штучної обвалу гривні Ради, МінФіну, Нацбанку робить НЕ МОЖЛИВИМ вхід України в ЄС, по критерію бідності. Не дивно, що олігархічні партії "ЗА майбутне", колишні ОПЗЖ голосують разом із "Слугами Банкової" за "реформи".
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01.08.2022 16:06 Відповісти
Нацбанку не довіряю. Там лузери і дегенерати
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01.08.2022 18:26 Відповісти
да досить вже цієї куйні, заберіть в "слуг народу" кеш за один місяць, зберете багатократно більше.
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01.08.2022 18:38 Відповісти

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