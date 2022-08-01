Нацбанк запускає благодійну акцію зі збору монет на потреби ЗСУ

Національний банк запустив благодійну акції "Смілива гривня", у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що мобілізація коштів для підтримки Збройних Сил України є одним із пріоритетних напрямів у роботі Нацбанку з початку війни.

В НБУ нагадали, що наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Водночас значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 та 50 копійок часто не використовується громадянами та лежить у скарбничках чи кишенях.

"Ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", – наголосили в Нацбанку.

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – "Ощадбанку" та "ПУМБу". Принести монети може кожен охочий.

В НБУ підрахували, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.