Нацбанк запускає благодійну акцію зі збору монет на потреби ЗСУ
Національний банк запустив благодійну акції "Смілива гривня", у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що мобілізація коштів для підтримки Збройних Сил України є одним із пріоритетних напрямів у роботі Нацбанку з початку війни.
В НБУ нагадали, що наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Водночас значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 та 50 копійок часто не використовується громадянами та лежить у скарбничках чи кишенях.
"Ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", – наголосили в Нацбанку.
Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – "Ощадбанку" та "ПУМБу". Принести монети може кожен охочий.
В НБУ підрахували, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.
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Аби не наживалися на різниці в номіналі, та кошторисом металу!
Нещодавно пану Коломойському районний суд Дніпропетровської області подарував (з наших кишень) приблизно таку суму.
1.Схерали нацбанк??? У нас обществ,волонтеров заглаза, один притула может за неделю собрать немерянно,что уже и показал.
2.Схерали железо??? Говна затрепанного бумажного 1,2,5 вышекрыши, уже маршрутчики брать нехотят, ибо потасканные 9 из 10 купюр в хлам.
3.Схерали вообще номинально и в кеше??? Все быстро собирают на счета, ибо есть валюты,крипта.
Вывод - ********* чистой воды,завуалированная выемка метала при обезсценивании гривны, если таким махом пытаются вынять с 10коп до 10 грн - дело труба.
Кстати запоребрик тоже метал вынимает мелкий, вводят обратно бумагу,которую выняли годы назад.
А в чому наперстки 36.6 грн за 1 дол? Коли ФРС чи Евробанк піднімає кредитну ставку, то відбувається посилення валюти та спадання інфляції, що за кінцеву ціль має оздоровлювати економіку.
"Реформатори" Нацбанку після підняття кредитної ставки до 35%, піднімають !штучно! курс долару всупереч закономінностям економіки. Для чого? Для того щоб через обесцінення гривня, розкручувати інфляцію, а це значить збільшення надходжень в бюджет.
Крім того, маючі обмеження грошової допомоги (60 відсотків бюджету) через політичну складову влади (небажання виконувати вимоги Євросоюзу) штучний курс дає можливість "робити" більше гривні.
Знаючи хто бенефіцант штучного курсу, можна впевнено що ні гетманьцем ні марченко "не в курсі". А головний висновок - ні голова Нацбанку, ні Рада Нацбанку НЕ ВИКОНУЮТЬ ГОЛОВНУ РОЛЬ Нацюбанку - стабільність гривні.
Тому, легко спрогнозувати подальший обвал гривні, по мірі НЕ виконання вимог ЄС по реальним реформам.
Ще треба розуміти іншу політичну складову - ні одна країна ЄС не має курсу більше ніж 3 до 1, що не Єврозоні. А це означає, що курс штучної обвалу гривні Ради, МінФіну, Нацбанку робить НЕ МОЖЛИВИМ вхід України в ЄС, по критерію бідності. Не дивно, що олігархічні партії "ЗА майбутне", колишні ОПЗЖ голосують разом із "Слугами Банкової" за "реформи".