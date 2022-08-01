Кабмін продовжив дію пільгового тарифу на газ для постачання гарячої води

Кабінет міністрів продовжив спеціальні обов’язки ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" щодо постачання газу виробникам теплової енергії, у тому числі ОСББ та ЖБК, для гарячого водопостачання ще не місяць.

Відповідну постанову №839 Кабінет міністрів ухвалив 29 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, "Нафтогаз" і надалі постачатиме газ для забезпечення гарячого водопостачання за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за кубометр.

Згідно з документом, також на місяць продовжуються накладені з 1 червня цього року на "Нафтогаз Трейдинг" спецзобов'язання щодо забезпечення реалізації природного газу виробникам теплової енергії, а на НАК "Нафтогаз України" – щодо забезпечення "Нафтогазу Трейдингу" відповідним ресурсом природного газу.

Передбачалося, що з 1 серпня набуде чинності новий порядок покладання спецзобов'язань на ДПК "Нафтогаз Трейдинг" щодо постачання газу виробникам тепла за пільговими цінами до 31 березня 2023 року, затвердженого постановою №812 від 19 липня цього року. Проте уряд відклав набрання чинності цією постановою також на місяць – з 1 вересня.

Крім того, новим рішенням від 29 липня Кабмін у 10 разів знизив розмір субсидій та пільг на оплату послуги з постачання теплової енергії громадянам, які використовують природний газ чи електроенергію для індивідуального опалення.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів своєю постановою №637 від 31 травня зобов’язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ для забезпечення централізованого постачання гарячої води за пільговою ціною 7 420 грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів. До цієї ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу та коефіцієнт, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед.

Раніше "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про підвищення цін на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з 1 червня з нинішніх 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи) до 16,55-29,49 грн за кубометр (з ПДВ та вартістю транспортування).

"Нафтогаз" з початку минулого опалювального сезону постачав підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн за тис. кубометрів.