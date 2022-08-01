Heineken планує продати російський бізнес до кінця року

Нідерландський пивоварний концерн Heineken планує досягти угоди про продаж російських активів, що оцінюються загалом у 475 млн євро, у другому півріччі 2022 року.

Про це йдеться у звітності компанії за другий квартал.

"Ми досягаємо значного прогресу для забезпечення впорядкованої передачі нашого бізнесу новому власнику в повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства, і очікуємо досягти угоди протягом другої половини цього року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Heineken оголосила про плани передати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники – отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Зараз Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.