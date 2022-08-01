"Донбасенерго" Єфімова не змогло відсудити у ДТЕК Ахметова 2 мільярди

Верховний Суд 28 липня рокувідмовився задовольнити касаційну скаргу "Донбасенерго" до "ДТЕК Донецькі електромережі" про стягнення 2,22 млрд грн за постачання електроенергії в ОРДЛО.

Так, суд залишив без змін рішення Госпсуду Донецької області й постанову Східного апеляційного госпсуду, яким компанії відмовили в задоволенні позову "Донбасенерго", повідомляє Finbalance..

За оцінками "Донбасенерго", з травня 2015 року до лютого 2017 року відповідач отримав електроенергію на суму 2,33 млрд грн, з яких оплачено 106,85 млн грн. Залишок у розмірі 2,22 млрд грн "Донбасенерго" вважає боргом "ДТЕК Донецькі електромережі".

Експертиза документів встановила, що загальна сума надходжень від споживачів з ОРДЛО на рахунки "ДТЕК Високовольтні мережі" становила 363 млн грн.

"Отже, відповідач, навіть за умови стовідсоткового перерахування отриманих від споживачів коштів позивачеві, не мав обʼєктивної можливості провести повну оплату за відпущену електричну енергію у визначеному позивачем обсязі", – йшлося в судовому рішенні.

Крім того, суд підкреслив, що "позбавлений можливості достеменно встановити обсяг" проданої позивачем електроенергії.

ПрАТ "Енергоінвест Холдинг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра") належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі.

"Донбасенерго" володіє Старобешівською (розташована на окупованій території) та Слов'янською ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, у тому числі потужність СлТЕС становить 880 МВт. У березні 2017 року генкомпанія заявила про втрату контролю над роботою Старобешівської ТЕС, а також частиною структурних одиниць, розташованих на тимчасово непідконтрольній території.