Німеччина відновить роботу першої резервної вугільної електростанції

Німеччина найближчим часом перезапустить роботу електростанції Мерум у Нижній Саксонії. Це буде перша резервна вугільна електростанція, яку запустять через загрозу енергетичної кризи.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на Федеральне агентство з мереж ФРН, передає DW.

Із 14 липня в Німеччині знову дозволяється вводити в експлуатацію вугільні та мазутні електростанції з так званої резервної енергосистеми. Рішення перезапустити їх є тимчасовим і прийняте з метою економії природного газу. Продавати електроенергію з резервних електростанцій, що працюють на викопному паливі, можна буде до кінця квітня 2023 року.

Їхній тимчасовий запуск становить економічний інтерес для операторів електростанцій, оскільки оптові ціни на електроенергію нині високі, водночас кам'яного вугілля на світовому ринку достатньо. За даними Федерального агентства з мереж, Мерум – поки єдина станція на кам'яному вугіллі, зареєстрована для перезапуску. У червні на основі природного газу в Німеччині вироблялося 11,2% електроенергії.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відновить роботу 16 ТЕС на вугіллі і нафті через нестачу російського газу.

13 липня заступник міністра фінансів ФРН Йорґ Кукіс оголосив, що з 1 серпня Німеччина повністю відмовиться від російського вугілля, а з 31 грудня – від російської нафти. За його словами, відмова від російського вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40% споживаного Німеччиною вугілля та нафти.

Серйознішою є залежність від російського газу. Європейський Союз отримує щороку близько 158 млрд кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 млрд кубометрів скрапленого природного газу, дефіцит залишиться досить великим.