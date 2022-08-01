"Газпром" підвищив ціни на російський газ для Молдови на 50%

Закупівельна ціна на газ, що постачається "Газпромом", для Молдови в серпні становить $1458,5 за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомив голова правління "Молдовагазу" Вадим Чебан, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Чебана, нова ціна на 49% більша, ніж місяць тому – в липні Молдова отримувала газ за ціною $980 за 1 тис. кубометрів.

Нині споживачам 1 кубометр газу коштує 18,62 лея. Тариф розрахований на основі закупівельної ціни у розмірі $696 за 1 тис. кубометрів. "Молдовагаз" раніше звертався до влади з проханням підвищити тариф до 29,48 лея за 1 кубометр газу. У свою чергу Національне агентство регулювання енергетики Молдови вирішило, що тариф на газ у серпні має становити 22,26 лея за 1 кубометр. Проте новий тариф так і не набув чинності.

Цьогорічний п'ятирічний контракт на постачання газу між "Молдовагазом" і "Газпромом" набув чинності з 1 листопада 2021 року. Після підписання нової угоди тариф для споживачів був приведений у відповідність до його умов, підвищившись у 2,4 рази. З 1 січня 2022 року тариф було підвищено ще на 40%, а з 1 червня – ще на 30%.

Офіційний курс на 1 серпня – 19,31 лея/$1.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.