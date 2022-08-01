Росія досі відмовляється забирати відремонтовану турбіну для "Північного потоку"

Росія й досі відмовляється відновити використання газової турбіни, яку Німеччина та Канада погодилися передати їй попри санкції, для поновлення постачання газу трубопроводом "Північний потік-1" у нормальних обсягах.

Це підтвердив представник федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер на брифінгу, передає Укрінформ.

"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу), скільки можна було б постачати, з політичних причин", – сказав Бюхнер.

Siemens Energy, за його словами, може в будь-який момент передати турбіну російській стороні, але "цей процес не просувається далі з різних причин, і вони є політичними".

Німецька сторона не повідомляє про точне місцезнаходження турбіни, пояснюючи це безпековим аспектом. Тож точно не відомо, чи знаходиться агрегат у Німеччині, куди був доставлений з Канади, чи вже в Росії.

Про те, що турбіна, яка пройшла планове технічне налаштування в Канаді, була доставлена, було повідомлено ще минулого тижня. Інша представниця уряду Крістіне Гоффманн тоді визнала, що "турбіна використовується "Газпромом" як виправдання, щоб не постачати достатньо газу, це не через німецьку сторону, не через Канаду, не через якісь технічні причини, що немає газу. Наше враження таке, що скорочення газу або іноді, можливо, скорочення газу та його збільшення знову є частиною гри влади (РФ)".

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.