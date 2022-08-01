Нацбанк оцінив вплив фіксованого курсу гривні на стримування інфляції

Фіксація курсу гривні на початку повномасштабного російського вторгнення дозволила утримати інфляцію за підсумками червня на рівні 21,5% в річному вимірі, без цього зростання ціни прискорилося б до 30%.

Про це йдеться у матеріалах дискусії членів Комітету Нацбанку з монетарної політики, яка відбулася 20 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Члени КМП були одностайні у розумінні, що фіксація курсу на рівні 29,25 грн/$ на початку війни дала змогу стримати паніку та інфляційний тиск, а відповідно – зберегти стійкість економіки… За оцінками НБУ, якби курс гривні не був зафіксований, то інфляція вже в червні була б на близько 8 в. п. вищою, тобто прискорилася б до 30% р/р", – йдеться у повідомленні.

Водночас члени монетарного комітету НБУ визнали, що за п’ять місяців великої війни фундаментальні характеристики української економіки зазнали значних змін внаслідок порушення ланцюгів постачання, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, тимчасової окупації окремих територій, а також посилення міграційних процесів.

"Поволі вщухає початковий психологічний шок і економічні агенти адаптуються до війни. Бізнес почав шукати шляхи максимізації прибутку, зокрема із застосуванням різноманітних оптимізаційних схем та шляхів обходу обмежень", – зазначається у повідомленні.

Крім того, змінилася й ситуація на світових фінансових ринках. Зокрема, долар США з початку війни суттєво зміцнився відносно більшості валют світу, у тому числі – на 10-15% навіть до світових резервних валют. Відповідно фіксація курсу гривні до долара США призводила до зміцнення гривні відносно інших валют.

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"Як наслідок, "довоєнний" курс гривні вичерпав свій стабілізуючий ефект, перетворився на чинник поглиблення економічних дисбалансів та створював значне навантаження на міжнародні резерви. Зокрема, у червні інтервенції НБУ з продажу валюти збільшилися до рекордних $4 млрд", – констатує Нацбанк.

З огляду на це всі члени Комітету з монетарної політики одностайно висловилися за коригування коригування курсу гривні на 25% і його фіксація на новому рівні – 36,5686 грн/$.

Водночас вони погодилися, що здатність валютного ринку до самозбалансування все ще продовжує формуватися і повернення до плаваючого курсоутворення було б передчасним кроком.

Члени Комітету з монетарної політики також одностайно підтримали рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.