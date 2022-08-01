Нацбанк готовий продавати готівкову гривню, "Приватбанк" прогнозує курс 38,8 грн/$

Національний банк України (НБУ) готовий до проведення готівкових валютних інтервенцій, щоб прибрати "мегакурси".

Про це заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін, пише видання "Мінфін".

Він зазначив, що Нацбанк ухвалив рішення про проведення інтервенцій на готівковому валютному ринку разом із поверненням продажу безготівкової валюти.

"Ми готові продавати валюту для того, щоб прибрати "мегакурси" як на готівковому, так і на безготівковому ринку. Можливість купівлі валюти для розміщення на депозиті – це перший крок для повернення безготівкового валютного ринку", – наголосив голова департаменту НБУ.

Він додав, що всі запроваджені під час війни обмеження мають тимчасовий характер, а прогноз курсу до кінця року залежатиме, значною мірою, від ситуації на фронті.

Своєю чергою директор департаменту ринків капіталу "Приватбанку" Антон Коваленко спрогнозував, що банки зможуть продавати валюту з націнкою близько 5% від ціни на міжбанку.

"Що мені не подобається на валютному ринку – це різниця між офіційним курсом і готівковим. Впродовж перших місяців після початку війни сформувався певний рівень попиту на готівкову валюту, який до рішення НБУ задовільнявся на рівні 37 грн/$. Чому тоді в обмінниках долар коштує понад 40 грн? Я можу пояснити це лише бажанням торговців валютою зберегти свою маржу", – сказав представник "Приватбанку".

"На мій погляд, варто позбутись посередників і встановити систему купівлі валюти безпосередньо на інтервенціях НБУ. Перший крок для цього Нацбанк вже зробив 26 липня, прийнявши постанову № 159... Курс понад 40 сформований не ринком — він маніпулятивний. Тому я радив би зачекати і подивитись на першу реакцію на зміни, які запроваджує регулятор", – додав Коваленко.

Він зауважив, що банки реагують на зміни в регуляторній політиці, але операційні кроки потребують часу.

"З урахуванням собівартості інкасації, транспортних витрат, роботи відділень, банки зможуть продавати валюту з націнкою близько 5% від ціни на міжбанку. Виходячи з ціни на міжбанку, курс готівкового долара може становити близько 38,8 грн. Такий курс продажу дозволятиме підтримувати рентабельність. На мою думку, потрібно близько тижня, щоб банки наситили свої обмінні пункти готівковим доларом і збільшили пропозицію", – пояснив голова департаменту "Приватбанк".

Читайте також: У Раді Нацбанку спрогнозували зниження курсу долара в обмінниках

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.