McDonaldʼs може відновити роботу в окремих регіонах України

Компанія McDonalds постійно оцінює ситуацію в Україні та має амбіції відновити роботу своїх ресторанів у деяких регіонах країни.

Про це розповіла керівниця відділу звʼязків із громадськістю у McDonaldʼs Алеся Муджирі, передає Бабель.

"Ми віддані Україні і постійно оцінюємо ситуацію, маючи амбіції відновити роботу в деяких областях. На цьому етапі ми не можемо озвучити конкретні деталі чи плани", – сказала Муджирі.

Вона додала, що компанія McDonaldʼs продовжує виплачувати зарплати своїй команді та передала продукти з ресторанів і складів на гуманітарні потреби – понад 700 тонн продукції на суму понад 130 млн грн. Також компанія допомагає українським лікарням з обладнанням і медикаментами.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів McDonald’s може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.

До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald’s про відновлення роботи її мережі ресторанів.

Хоча раніше у пресслужбі McDonald’s заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".

Нагадаємо, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.