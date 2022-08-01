"Укренерго" планує отримати нові кредити від міжнародних банків

НЕК "Укренерго", яка раніше отримала 50 млн євро в рамках перепрофілювання кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на підвищення ліквідності, очікує на нові транші від міжнародних банків на ці цілі.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у кулуарах пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам обіцяють кілька траншів різні банки, з якими ми співпрацюємо, і я думаю, що протягом двох-трьох тижнів будуть хороші новини, може, навіть не одна щодо залучення додаткового фінансування. 50 млн євро, які нам ЄБРР дав раніше, ми використали , зараз чекаємо від нього як мінімум другий транш, і він буде більшим, ніж ми очікували. Можливо, отримаємо ще й від іншого банку", – сказав Кудрицький.

Він не став уточнювати суми траншей, пославшись на переговори.

Коментуючи зниження рейтингу компанії агентством Fitch, він зазначив, що це зниження відображає загальний тренд економіки України.

"Це не подія дефолту, звичайний нормальний процес. Будемо надійно обслуговувати свої видозмінені зобов'язання, і рейтинги підуть вгору, щойно ситуація і в економіці, і на фронті поступово покращуватиметься. Це не специфічна ознака саме "Укренерго", це відображення загальної ситуації в країні, яка давно воює, а в економіці є об'єктивні труднощі, які ми намагаємось вирішувати", – прокоментував Кудрицький.

Як повідомлялося, Fitch знизило з "CCC" до "C пріоритетний незабезпечений рейтинг гарантованих державою п'ятирічних єврооблігацій-2026 "Укренерго" на $825 млн, яка за державою запропонувала відстрочку виплат на два роки. Рейтинг повернення активів становить "RR".

На думку агентства, нові джерела доходів від збільшення експорту електроенергії в основному до Словаччини та Румунії можуть виявитися недостатніми для зниження тиску на ліквідність, тому компанія не зможе погасити основну суму боргу та процентні платежі, які підлягають виплаті у листопаді цього року. Fitch додає, що "Укренерго" активно працює над перепрофілюванням своїх доступних кредитних ліній спочатку для інвестицій у використання ліквідності та стежить за збиранням дебіторської заборгованості.

Агентство уточнило, що на сьогоднішній день близько 5% інфраструктури електропередачі "Укренерго" пошкоджено війною, а 15% її активів, виходячи з довжини ЛЕП та кількості електропідстанцій, знаходяться на території, наразі захопленій Росією.

Раніше ЄБРР ухвалив рішення дозволити "Укренерго" змінити на 50 млн євро для екстреної підтримки ліквідності призначення раніше виданого кредиту, а Європейський фонд сталого розвитку надасть гарантію покриття перших втрат. Ці гроші надійшли на рахунки компанії наприкінці червня та були спрямовані на погашення боргів на ринку допоміжних послуг.

Наприкінці травня компанія заявляла, що уряд Великобританії також ухвалив рішення надати фінансові гарантії щодо кредиту ЄБРР на суму до $50 млн, які підуть на підвищення ліквідності.