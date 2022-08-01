"Укртрансбезпека" планує збільшити кількість працюючих комплексів зважування в русі

"Укртрансбезпека" запустила в роботу 28 WIM-майданчиків (Weigh In Motion зважування в русі) у 14 областях з початку активної фази війни та планує збільшити їхню кількість.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

"На початку широкомасштабного вторгнення військ РФ "Укртрансбезпека" призупинила роботу майданчиків WIM. Доступ до систем та реєстрів було заблоковано. Відновлення роботи WIM-комплексів за основними напрямками перевезень вантажів (окрім зони бойових дій) розпочалося у травні. На першому етапі було запущено 25 майданчиків WIM", – нагадали в "Укртрансбезпеці".

Станом на 1 серпня в штатному режимі працює 28 майданчиків WIM на таких автошляхах:

М-19 (Волинська область)

М-21; М-30 (Вінницька область)

М-30 (Дніпропетровська область)

М-21 (Житомирська область)

М-25 (Закарпатська область)

Н-08 (Запорізька область)

Н-10 (Івано-Франківська область)

М-30; Н-23 (Кіровоградська область

М-06; М-03; М-05 (Київська область)

Н-09 (Львівська область)

М-03; М-22; Н-31; Р-60 (Полтавська область)

Н-25 (Рівненська область)

Н-03; М-30; Н-25 (Хмельницька область)

Н-01 (Черкаська область)

Упродовж серпня кількість працюючих WIM-комплексів заплановано збільшити до 35-38, додали в "Укртрансбезпеці".

"Пошкоджено в результаті бойових дій 3 комплекси, перебувають у зоні бойових дій – 14, на тимчасово окупованій території – 6. Зупинено будівництво 18 майданчиків через направлення раніше виділених коштів на проєкти оборони країни", – також зазначається в повідомленні.