Франція заморозила російські активи вартістю 1,2 мільярда євро

Загальна сума пов’язаних із Росією активів, заморожених у зв’язку із запровадженими проти РФ санкціями, у Франції попередньо становить 1,2 млрд євро.

Про це в інтерв’ю La Tribune заявив голова Управління розвідки та протидії підпільним фінансовим схемам (Tracfin) Міністерства фінансів Францїі Гійом Валет-Валла, передає Європейська правда.

"Обсяг заморожених активів становить близько 1,2 млрд євро, якщо не враховувати тих, що належать Банку Росії", – заявив він.

Це майже удвічі більше за попередні дані, озвучені наприкінці березня: тоді у Франції було заморожено російських активів на 850 млн євро.

Ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну уряд Франції доручив Tracfin створити робочу групу для впровадження санкцій ЄС проти Росії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Франції опублікувало список російських активів на суму 23,7 млрд євро ($25,6 млрд), які було заморожено після вторгнення Росії в Україну. Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку – 22,8 млрд євро.

Пізніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про юридичне опрацювання в ЄС можливості використовувати заморожені російські активи для відновлення України.

Також фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

До того віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.