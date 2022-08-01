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Новини
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Нацбанк знову посилив вимоги до валютних обмінників

обмен,валют

Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до правил організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Відповідні зміни містить постанова правління Нацбанку №166 від 29 липня, яка набуде чинності з 1 листопада, повідомляє пресслужба регулятора.

Цією постановою Нацбанк установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень банків та небанківських установ, що працюють на ринку валютних операцій. Йдеться про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій.

Зокрема, Національний банк передбачив:

  • обов’язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами відеоспостереження;
  • обов’язковість застосування охорони, технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;
  • обов’язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягів готівки або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій;
  • обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.

В Нацбанку пояснюють таке рішення потребою у підвищенні безпеки в умовах воєнного стану, а також необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ на ринку надання фінансових послуг, зокрема здійснення валютних операцій, а також посиленням безпеки роботи та захисту касових працівників та клієнтів небанківських установ.

Читайте також: У Раді Нацбанку спрогнозували зниження курсу долара в обмінниках

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

Автор: 

валюта (2185) НБУ (9310) обмін валюти (712)


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Топ коментарі
+4
Все это лишь увеличивает размер взятки. На примере отношения нашей медицины и КРУ это прекрасно видно. На каждое нарушение только увеличивается толщина пакета.
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01.08.2022 20:03
+1
Большей частью это уже бурократический произвол. Может за исключением видеонаблюдения. Остальное все - это риски самого обменника...
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01.08.2022 21:41
+1
нема де купувати долар то немає попиту, немає попиту то немає й тиску на гривню, немає тиску на гривню то наче немає й інфляціі, а як немає інфляціі то 30 років назад потрібно було закрити всі обмінники та назвати це Українским економічним чудом, то тепер біла кожного базару будете бачити міняйлів
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02.08.2022 02:08
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Все это лишь увеличивает размер взятки. На примере отношения нашей медицины и КРУ это прекрасно видно. На каждое нарушение только увеличивается толщина пакета.
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01.08.2022 20:03 Відповісти
Правильно делают что ужесточают требования к валютным барыгам - те зарабатывают тупо на спекуляциях, а мы за это потом платим в разы больше чем могли бы.
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02.08.2022 13:43 Відповісти
Большей частью это уже бурократический произвол. Может за исключением видеонаблюдения. Остальное все - это риски самого обменника...
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01.08.2022 21:41 Відповісти
ты читать-то умеешь? в чем "бюрократический произвол" в требовании наличия сейфа для хранения денег или в наличии охраны?
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02.08.2022 13:44 Відповісти
нема де купувати долар то немає попиту, немає попиту то немає й тиску на гривню, немає тиску на гривню то наче немає й інфляціі, а як немає інфляціі то 30 років назад потрібно було закрити всі обмінники та назвати це Українским економічним чудом, то тепер біла кожного базару будете бачити міняйлів
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02.08.2022 02:08 Відповісти
ни в германии ни в Голландии, где я прожила последних 3 месяца, нет обменников. Валюту обменять можно только в отделении банка.
Да, евро в последнее время просело. Но с обменом в банках вместо киосков это никак не связано.
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02.08.2022 13:45 Відповісти
Готівковий курс це є ринковий курс, офіційний курс НБУ та той курс що мають банки він не є ринковим, ідея тут у тому, щоб контролювати інфляцію за допомогою обмежень у вигляді можливості купівлі та продажу безготівкової валюти за неринковим курсом замкнутим у банківській системі, тобто коли долар є а реалізувати його за ринковою ціною не можна, то може вийти ситуація коли імпортери будуть отримувати надприбутки тому що за гривню будуть купувати дешевий долар а цінники у своїх торгових мережах виставляти з прив'язкою до готівкового курсу, а єкспортери будуть нести збитки бо будуть змушені реалізовувати валютну виручку зі знижкою у вигляді обмеження НБУ.
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02.08.2022 16:21 Відповісти
"я прожила последних 3 месяца... "
Ти як була тупорилою вівцею 3 місяці тому, так нею і залишилася.
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02.08.2022 16:27 Відповісти
до прикладу, близько двох тижнів назад купував обігрівач за 1640, десь за тиждень після того ціна на цей обігрівач вже була 2060, на сьогодні ціна становить 2060 але вже вказана як зі знижкою від 2300, то тепер питання - до чого тут обмінники?
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02.08.2022 02:43 Відповісти
В обмінниках долар купити можна, а в банку ні))) от вони й мусолять їм очі
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02.08.2022 11:06 Відповісти
правильный ответ - при том что именно киоски и валютные барыги раздувают спекулятивный спрос на валютный кэш.
А потом ты переплачиваешь за импортную бытовую технику и не видишь связи.
Это как аборигены - не видят связи между сексом и рождением детей.
А связь ПРЯМАЯ.
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02.08.2022 13:47 Відповісти
Прікол, а я і не знав що у нас економікою керують не з ОП, а з кіосків.
Барига це Порох, правильно зрозумів ?
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02.08.2022 14:23 Відповісти
Самі зробили для себе курс фіксованний по 29, 3 грн за $, якій брали з золото-валютніх запасів країни а населенню пролавали по 36, заробляя більше 20% з обороту,тепер для себе беруть по 36, 6 а населеннн продають по 41 в тому числі банки , а виноватвиновати в цьому обмінники.
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02.08.2022 11:57 Відповісти
покажи, какой из пунктов требований к обменникам тебе лично помешает купить там валюту? сейф или может наличие охраны?
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02.08.2022 13:54 Відповісти
Таких тупих дегенератів не знайдеш ніде . Гривні та єкономіці кінець ! Це роблять навмисно. Ще можна заборонити заправним станціям не публікувати ціни на бензин , тоді напевно з їх хворої логіки впаде ціна на бензин? Ха ха ха . Пройдисвіти і дегенерати
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02.08.2022 13:16 Відповісти
Олгинец, иди домой, тут водку не наливают.
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02.08.2022 13:48 Відповісти
КЛОУН МАБУТЬ ВЗАГАЛІ ПОПРОЩАВСЯ З МІЗКАМИ -
Військовий Стан це коли економіка керується ВРУЧНУ, який на х*р підйом економіки як
що кацапи 20 % України окупували. Доки кацапів не переможемоі не повернемо Крим
і Донбас це все просто гра в ЦИРК і бажання Зе влади хоч щось поїмєть зі схем по
"поднятію економікі".
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02.08.2022 14:21 Відповісти
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02.08.2022 14:53 Відповісти
Посмотрев на ситуацию в Харькове могу констатировать: Плевать хотели валютные менялы на ваши постановы,50% обменников на улице светят курсы ,никакого видео наблюдения и тд
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02.08.2022 15:44 Відповісти

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