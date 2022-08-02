США оголосили про нову військову допомогу Україні на $550 мільйонів
Адміністрація президента США оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму до $550 млн.
Про це повідомив президент Джо Байден у своїй заяві, опублікованій Білим домом.
У Пентагоні додали, що це вже 17-й пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США.
Так, у новий пакет допомоги входитиме:
- 75 тис. снарядів до 155-мм артилерії;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
Також зазначається, що за час президентства Байдена США виділили Україні близько $8,8 млрд на безпекову допомогу. Із 2014 року ця сума перевищила вже $10 млрд.
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