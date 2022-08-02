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Новини
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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $550 мільйонів

сша

Адміністрація президента США оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму до $550 млн.

Про це повідомив президент Джо Байден у своїй заяві, опублікованій Білим домом.

У Пентагоні додали, що це вже 17-й пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США.

Так, у новий пакет допомоги входитиме:

  • 75 тис. снарядів до 155-мм артилерії;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Також зазначається, що за час президентства Байдена США виділили Україні близько $8,8 млрд на безпекову допомогу. Із 2014 року ця сума перевищила вже $10 млрд.

Автор: 

зброя (877) допомога (1546) США (4924)


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додаткові ********** для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) Джерело: https://biz.censor.net/n3357995

Сподіваюсь, щось новеньке
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02.08.2022 10:29 Відповісти
Нам в Україні якось дивно було чути про те що нам не дають ту кількість HIMARSів яку ми собі хотіли б отримати від союзників: десь 100-150 одиниць. Але виявляється все не так просто як нам думалось: американські партнери готові поставляти нам високоточних *********** GMLRS до HIMARS в об'ємі десь 1000 одиниць/рік(це та кількість яку їх воєнна промисловість здатна продукувати на протязі року). Бо США мають дбати про свої "недоторкані" стратегічні запаси *********** на випадок воєнний дій з участю американських військ. А оті 1000 ракет - то 50 повних залпів(по 6 ракет в пакеті) на кожну машину впродовж року, і в середньому виходить що це десь біля 30 систем MLRS. Тож збільшення кількості HIMARS чи MARS-II можливе тільки після значного збільшення виробництва GMLRS-*********** до них в союзних країнах😏
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02.08.2022 15:05 Відповісти

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